Польза и вред питания для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Antonenko Sergey
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1 Мб
Польза и вред питания - бесплатное приложение, которое предназначено для анализа Вашего питания. Пользователю достаточно заполнить данные о своем здоровье, после чего программа выдаст свое заключение. Производится проверка возможной расположенности к заболеваниям по классификации. Результаты работы можно сохранить на съемный носитель.
Особенности приложения Польза и вред питания:
- Анализ Вашего питания;
- Проверка возможной расположенности к заболеваниям по классификации;
- Возможность сохранить результат на съемный носитель.
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