Польза и вред питания - бесплатное приложение, которое предназначено для анализа Вашего питания. Пользователю достаточно заполнить данные о своем здоровье, после чего программа выдаст свое заключение. Производится проверка возможной расположенности к заболеваниям по классификации. Результаты работы можно сохранить на съемный носитель.

Особенности приложения Польза и вред питания: