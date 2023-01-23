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Польза и вред питания для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1 Мб
Польза и вред питания скриншот № 1

Польза и вред питания - бесплатное приложение, которое предназначено для анализа Вашего питания. Пользователю достаточно заполнить данные о своем здоровье, после чего программа выдаст свое заключение. Производится проверка возможной расположенности к заболеваниям по классификации. Результаты работы можно сохранить на съемный носитель.

Особенности приложения Польза и вред питания:

  • Анализ Вашего питания;
  • Проверка возможной расположенности к заболеваниям по классификации;
  • Возможность сохранить результат на съемный носитель.
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