ФотоМОНТАЖ для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 690 руб.
|Ограничение:
|5 дней пробной версии
|Версия:
|1.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AMS Soft
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|88,67 Мб
ФотоМОНТАЖ — мощный и удобный фоторедактор с поддержкой слоёв и рисования кистями. Программа подходит для новичков и опытных пользователей, содержит подсказки и проста в управлении.
Присутствует простая работа со слоями и масками, быстрое удаление и замена фона, рисование и точечная коррекция кистями и многое другое.
Инструменты ретуши помогут убрать морщины и прочие дефекты кожи и избавиться от следов недосыпа. Можно использовать кисти и кривые, чтобы высветлить и затемнить нужные участки фото как профессионал. Также присутствует возможность подчеркнуть естественную красоту лица методом dodge&burn — выделить скулы, добавить взгляду глубины и таинственности.
Кроме того, в приложении доступна функции автоматического улучшения фотографии.
С помощью ФотоМОНТАЖ можно:
- Профессионально ретушировать портреты — менять задний план, удалять несовершенства кожи или фона, подчеркивать достоинства с помощью кисти, осветления и затемнения.
- Творчески преображать пейзажи — делать замену неба, размывать области, настраивать резкость и стирать лишние детали.
- Создавать впечатляющие художественные композиции из нескольких изображений.
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Admin
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