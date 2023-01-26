ФотоМОНТАЖ — мощный и удобный фоторедактор с поддержкой слоёв и рисования кистями. Программа подходит для новичков и опытных пользователей, содержит подсказки и проста в управлении.

Присутствует простая работа со слоями и масками, быстрое удаление и замена фона, рисование и точечная коррекция кистями и многое другое.

Инструменты ретуши помогут убрать морщины и прочие дефекты кожи и избавиться от следов недосыпа. Можно использовать кисти и кривые, чтобы высветлить и затемнить нужные участки фото как профессионал. Также присутствует возможность подчеркнуть естественную красоту лица методом dodge&burn — выделить скулы, добавить взгляду глубины и таинственности.

Кроме того, в приложении доступна функции автоматического улучшения фотографии.

С помощью ФотоМОНТАЖ можно: