ФотоМОНТАЖ для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 690 руб.
Ограничение:5 дней пробной версии
Версия:1.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:88,67 Мб
ФотоМОНТАЖ скриншот № 1
ФотоМОНТАЖ скриншот № 2
ФотоМОНТАЖ скриншот № 3
ФотоМОНТАЖ скриншот № 4

ФотоМОНТАЖ — мощный и удобный фоторедактор с поддержкой слоёв и рисования кистями. Программа подходит для новичков и опытных пользователей, содержит подсказки и проста в управлении.

Присутствует простая работа со слоями и масками, быстрое удаление и замена фона, рисование и точечная коррекция кистями и многое другое.

Инструменты ретуши помогут убрать морщины и прочие дефекты кожи и избавиться от следов недосыпа. Можно использовать кисти и кривые, чтобы высветлить и затемнить нужные участки фото как профессионал. Также присутствует возможность подчеркнуть естественную красоту лица методом dodge&burn — выделить скулы, добавить взгляду глубины и таинственности.

Кроме того, в приложении доступна функции автоматического улучшения фотографии.

С помощью ФотоМОНТАЖ можно: 

  • Профессионально ретушировать портреты — менять задний план, удалять несовершенства кожи или фона, подчеркивать достоинства с помощью кисти, осветления и затемнения.
  • Творчески преображать пейзажи — делать замену неба, размывать области, настраивать резкость и стирать лишние детали.
  • Создавать впечатляющие художественные композиции из нескольких изображений.

 

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