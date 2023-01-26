Supersense для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:410,12 Мб
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Supersense - приложение использует сочетание компьютерного зрения и машинного обучения для предоставления аудиоописания окружающей среды в режиме реального времени, включая текст, объекты и людей.

Supersense было разработано для того, чтобы помочь слепым и слабовидящим людям легко ориентироваться в окружающей обстановке. Приложение использует технологию искусственного интеллекта (AI) для описания окружающей среды, чтения текста и определения местоположения конкретных объектов.

Пользовательский интерфейс довольно прост: есть опции "Читать", "Исследовать" и "Найти". Первая опция считывает громкий текст с камеры телефона, а также с изображений или PDF-файлов через меню импорта. Передайте приложению документ, и оно сможет прочитать вам текст с помощью технологии оптического распознавания символов (OCR). В пользовательском интерфейсе также есть возможность выбора лупы, которая облегчает пользователям чтение мелкого текста. Кроме того, в нем есть область истории текста, где пользователи могут вернуться к любому тексту, который был прочитан им в прошлом.

Используйте окно Explore для изучения окружающей обстановки. Это делается с помощью камеры телефона. Направьте камеру в сторону того, что вам нужно обнаружить, и Supersense сообщит вам, что он может распознать. Не надейтесь, что камера распознает все вокруг, но она делает это довольно хорошо, если в кадре есть текст.

Последняя опция - "Найти". Конечно, эта функция работает с камерой телефона, но по-другому. Она может находить определенные объекты, такие как стул, дверь, мусорный бак или человек. В нижней части экрана есть ярлыки в таком порядке: Человек, Кресло, Дверь, Лестница и Мусорный бак.

Откройте окно Настройки из главного меню приложения, чтобы изменить шаблон речевого движка. Кроме того, вы можете включить опцию разговора, звуковой сигнал и вибрацию, настроить скорость речи и выбрать язык сценария распознавателя. Последняя опция позволяет изменить тип латиницы на китайский, японский, корейский и пр.

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