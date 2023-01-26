Supersense для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mediate Labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|410,12 Мб
Supersense - приложение использует сочетание компьютерного зрения и машинного обучения для предоставления аудиоописания окружающей среды в режиме реального времени, включая текст, объекты и людей.
Supersense было разработано для того, чтобы помочь слепым и слабовидящим людям легко ориентироваться в окружающей обстановке. Приложение использует технологию искусственного интеллекта (AI) для описания окружающей среды, чтения текста и определения местоположения конкретных объектов.
Пользовательский интерфейс довольно прост: есть опции "Читать", "Исследовать" и "Найти". Первая опция считывает громкий текст с камеры телефона, а также с изображений или PDF-файлов через меню импорта. Передайте приложению документ, и оно сможет прочитать вам текст с помощью технологии оптического распознавания символов (OCR). В пользовательском интерфейсе также есть возможность выбора лупы, которая облегчает пользователям чтение мелкого текста. Кроме того, в нем есть область истории текста, где пользователи могут вернуться к любому тексту, который был прочитан им в прошлом.
Используйте окно Explore для изучения окружающей обстановки. Это делается с помощью камеры телефона. Направьте камеру в сторону того, что вам нужно обнаружить, и Supersense сообщит вам, что он может распознать. Не надейтесь, что камера распознает все вокруг, но она делает это довольно хорошо, если в кадре есть текст.
Последняя опция - "Найти". Конечно, эта функция работает с камерой телефона, но по-другому. Она может находить определенные объекты, такие как стул, дверь, мусорный бак или человек. В нижней части экрана есть ярлыки в таком порядке: Человек, Кресло, Дверь, Лестница и Мусорный бак.
Откройте окно Настройки из главного меню приложения, чтобы изменить шаблон речевого движка. Кроме того, вы можете включить опцию разговора, звуковой сигнал и вибрацию, настроить скорость речи и выбрать язык сценария распознавателя. Последняя опция позволяет изменить тип латиницы на китайский, японский, корейский и пр.
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
Угломер: Smart Protractor 1.5.6
Бесплатный угломер для смартфонов и планшетов под управлением Android, который станет...
USB OTG Checker это бесплатная легковесная утилита для Android, которая позволяет легко проверить,...
Бесплатное и простое в использовании приложение для Android, которое представляет собой...
Металлоискатель — мало кто знает, что мобильные девайсы оснащаются встроенным магнитным...
Электронный уровень, который поможет Вам установить холодильник или стиральную машину,...
Отзывы о программе Supersense
Admin
Отзывов о программе Supersense 1.4.13 пока нет, можете добавить...