Sensors Multitool - собирает данные с датчиков вашего смартфона и предоставляет простой в использовании и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в котором учтены все эти данные. Это необходимо не только разработчикам для тестирования своих приложений и просмотра реакции различных датчиков, но и более "гиковым" пользователям, которые любят измерять всевозможные параметры. Итак, если говорить о датчиках, то вот что включает в себя приложение на данный момент: аккумулятор, GPS, WiFI, акселерометр, магнитный, гироскоп, свет, давление, приближение, гравитация, линейное ускорение, вектор вращения, счетчик шагов и ориентация.

Современные смартфоны оснащены множеством датчиков, чтобы быть в состоянии справиться со всеми требованиями сложных приложений и сервисов. Эти датчики несут важную информацию о текущем местоположении, состоянии батареи или ориентации, или более глубокую информацию, такую как уровень освещенности или значение вращения по всем осям.

Возьмем для примера датчик GPS. Вы сможете увидеть подробную информацию о широте, долготе и высоте, включить использование местоположения, а также график с записанными данными. Последний элемент, график, является общим для большинства датчиков, и его цель - предоставить визуальную историю измеренных данных. Довольно интересно посмотреть на график акселерометра после беговой сессии или график гироскопа после того, как вы по ошибке уронили телефон.

Большинство страниц датчиков содержат ярлыки для перехода к определенному пути настроек, что позволяет легко включать и отключать те или иные параметры. Например, страница WiFi содержит несколько сведений о сети, а также ярлык настроек WiFi. Если приложение доступно, оно также включает сведения об аппаратном обеспечении датчиков, такие как название, производитель, версия, энергопотребление, разрешение и другая соответствующая информация.

В настройках можно изменить единицы измерения температуры по умолчанию на Цельсий, единицы измерения ускорения, расстояния, давления, угла и местоположения.