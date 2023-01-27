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Simple System Font Changer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:426 Кб
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Simple System Font Changer - позволяет настраивать системные шрифты, используемые в Windows 10 и 11. Программа значительно улучшает читаемость текста, отображаемого на экране.

Это программное обеспечение обеспечивает большую совместимость и более простое управление по сравнению с аналогами. Недостатком программы является то, что для применения настроек необходимо перезагрузить компьютер. Использование Simple System Font Changer рекомендуется в следующих случаях: другие программы для изменения размера шрифта не работают должным образом на вашем компьютере, или же они слишком сложны в использовании.

При первом запуске программы в папке запуска создается файл WindowMetrics.reg. Обязательно сохраните этот файл, скопировав его в место, где вы храните свои важные данные. При необходимости вы можете использовать этот файл для восстановления отображения шрифтов.

Текущие настройки можно экспортировать, а затем импортировать на другой компьютер. При экспорте в файл экспорта включаются только названия шрифтов. Импорт завершается только после установки соответствующих шрифтов на компьютер.

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