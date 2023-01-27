Simple System Font Changer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Шрифты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|426 Кб
Simple System Font Changer - позволяет настраивать системные шрифты, используемые в Windows 10 и 11. Программа значительно улучшает читаемость текста, отображаемого на экране.
Это программное обеспечение обеспечивает большую совместимость и более простое управление по сравнению с аналогами. Недостатком программы является то, что для применения настроек необходимо перезагрузить компьютер. Использование Simple System Font Changer рекомендуется в следующих случаях: другие программы для изменения размера шрифта не работают должным образом на вашем компьютере, или же они слишком сложны в использовании.
При первом запуске программы в папке запуска создается файл WindowMetrics.reg. Обязательно сохраните этот файл, скопировав его в место, где вы храните свои важные данные. При необходимости вы можете использовать этот файл для восстановления отображения шрифтов.
Текущие настройки можно экспортировать, а затем импортировать на другой компьютер. При экспорте в файл экспорта включаются только названия шрифтов. Импорт завершается только после установки соответствующих шрифтов на компьютер.
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Admin
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