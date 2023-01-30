Explorer Commander для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Файловые менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:430 Кб
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Explorer Commander - это двух- или четырехпанельный файловый менеджер, являющийся бесплатной альтернативой разнообразным профессиональным программам для работы с файлами, сохраняя при этом преимущества встроенного Проводника Windows. Программа не требует инсталляции.

Возможности Explorer Commander:

  • Двух- или четырехпанельная компоновка.
  • Горизонтальное или вертикальное расположение в двухпанельном режиме.
  • Возможность установки пропорции отображения панелей.
  • Возможность менять панели местами.
  • Содержимое панелей может быть открыто в File Explorer.
  • При запуске открывается с библиотеками, которые соответствуют последнему выходу или сохраненному состоянию.
  • Поддерживает темную/светлую тему под Windows 10/11.
  • Может работать в фоновом режиме.
  • Не требует установки.
  • Поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11.
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