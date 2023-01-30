Explorer Commander для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|430 Кб
Explorer Commander - это двух- или четырехпанельный файловый менеджер, являющийся бесплатной альтернативой разнообразным профессиональным программам для работы с файлами, сохраняя при этом преимущества встроенного Проводника Windows. Программа не требует инсталляции.
Возможности Explorer Commander:
- Двух- или четырехпанельная компоновка.
- Горизонтальное или вертикальное расположение в двухпанельном режиме.
- Возможность установки пропорции отображения панелей.
- Возможность менять панели местами.
- Содержимое панелей может быть открыто в File Explorer.
- При запуске открывается с библиотеками, которые соответствуют последнему выходу или сохраненному состоянию.
- Поддерживает темную/светлую тему под Windows 10/11.
- Может работать в фоновом режиме.
- Не требует установки.
- Поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11.
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