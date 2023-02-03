Utilities for Play Services - утилита, которая предоставляет информацию о состоянии установки служб Google Play Services, Play Store, Google Services Framework и Download Manager. Если вы разработчик или тестировщик мобильных приложений с навыками разработки и хотите разработать или протестировать приложение на устройстве Android, одним из основных вопросов, который вас должен волновать, является Play Services. В зависимости от того, какие службы поддерживают ваше устройство, вы можете подумать о более сложных приложениях для тестирования или разработки.

Utilities for Play Services - это простое приложение для Android, которое может помочь вам в этом решении. Пользовательский интерфейс прост и интуитивно понятен и состоит из трех основных экранов: "Информация", "Компонент" и "Экран разработчика". В зависимости от того, к какому из них вы обращаетесь, вы получаете различную информацию о Goole Play Services.

В окне "Информация" содержится информация о состоянии установки Google Play Services, Play Store, Google Services Framework и Download Manager. Оно также содержит раздел "Устранение неполадок", с помощью которого вы можете узнать состояние Goole Play Services и как исправить различные ошибки, например ERROR CODE 941, 921, 924 или 495. Для каждого из перечисленных выше компонентов приложение указывает название и код версии, время обновления и название пакета.

Следующий экран - это окно Компоненты. В нем перечислены основные компоненты Goole Play Component, то есть Goole Play Games, Goole Play Music, Goole Play Music, Goole Movies & TV, Goole Play Books, Goole Play Newsstand, а также статус их установки. Для каждого из них вы можете воспользоваться кнопкой для установки или включить компонент.

И наконец Экран разработчика. В настоящее время на нем есть раздел "Инструменты разработчика" и ярлык на сайт разработчиков androidstudio.io.