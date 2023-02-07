Network Authenticator - небольшая программа для удаленного управления клиентскими компьютерами в локальной сети. С помощью приложения можно разрешать пользователям сети входить в систему с именем пользователя и паролем, можно установить учетные данные для входа на стороне сервера. Vovsoft Network Authenticator должен быть установлен на серверном компьютере и клиентских компьютерах. Также присутсвует возможность разрешить пользователям входить на ваш сервер без использования Active Directory.

Сначала необходимо установить программу, выбрав "Режим сервера" на компьютере, который назначен в качестве сервера.Можно отображать все клиентские компьютеры на стороне сервера, заблокировать или разблокировать любой клиентский компьютер, отправлять текстовые сообщения на любой клиентский компьютер или закрывать клиентское программное обеспечение на стороне сервера. Учетные данные клиента должны храниться на вкладке "Имена и пароли".

Все клиентские компьютеры должны установить программное обеспечение, выбрав "Режим клиента". IP-адрес сервера должен быть введен правильно. Если клиентский компьютер может успешно подключиться к серверному компьютеру, программное обеспечение заблокирует клиентский компьютер. Администратор сервера может разблокировать клиентский компьютер (на стороне сервера) или для разблокировки клиентского компьютера (на стороне клиента) необходимо ввести действительное имя пользователя и пароль.