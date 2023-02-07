WiFi Tools для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IP Tools Network Utilities
|Категории:
|другое - Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,09 Мб
WiFi Tools - приложение, которое помогает пользователям узнать множество полезной информации об их текущей сети, таких как уровень сигнала, частота, MAC-адрес, подключенные устройства и многое другое.
Мобильное решение имеет интуитивно понятный интерфейс и автоматически отображает данные по любой Wi-Fi или мобильной сети. Помимо провайдера, хоста, внутреннего IP, шлюза и пр., пользователи могут определить скорость соединения с Интернетом и географические координаты.
Программа предоставляет доступ к некоторым из самых полезных сетевых утилит. Вы можете запустить Ping-тесты для проверки задержки текущего интернет-соединения или воспользоваться командой Traceroute, чтобы узнать путь, который проходит пакет данных от вашего устройства до узла назначения.
Кроме того, приложение определяет все ближайшие сети Wi-Fi и показывает подробную информацию о каждой из них, включая SSID, уровень сигнала, частоту и шифрование. Также программа позволяет сканировать текущую локальную сеть и обнаружить все подключенные устройства, а также их IP, MAC-адреса и производителей.
Особенности WiFi Tools:
- Пинг.
- Сканер Wi-Fi и локальной сети.
- Сканер портов.
- DNS lookup.
- Whois — предоставляет информацию о веб-сайте и его владельце.
- Страница настройки и инструмент администрирования маршрутизатора.
- Трассировка (traceroute).
- Анализатор Wi-Fi (Network Scanner).
- IP адрес с функцией "мой ip".
- Журнал подключений.
- IP-калькулятор.
- Конвертер IP адресов и хостов.
- Сетевая статистика (netstat).
- И многое другое...
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Admin
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