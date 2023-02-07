WiFi Tools - приложение, которое помогает пользователям узнать множество полезной информации об их текущей сети, таких как уровень сигнала, частота, MAC-адрес, подключенные устройства и многое другое.

Мобильное решение имеет интуитивно понятный интерфейс и автоматически отображает данные по любой Wi-Fi или мобильной сети. Помимо провайдера, хоста, внутреннего IP, шлюза и пр., пользователи могут определить скорость соединения с Интернетом и географические координаты.

Программа предоставляет доступ к некоторым из самых полезных сетевых утилит. Вы можете запустить Ping-тесты для проверки задержки текущего интернет-соединения или воспользоваться командой Traceroute, чтобы узнать путь, который проходит пакет данных от вашего устройства до узла назначения.

Кроме того, приложение определяет все ближайшие сети Wi-Fi и показывает подробную информацию о каждой из них, включая SSID, уровень сигнала, частоту и шифрование. Также программа позволяет сканировать текущую локальную сеть и обнаружить все подключенные устройства, а также их IP, MAC-адреса и производителей.

Особенности WiFi Tools: