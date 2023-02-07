WiFi Tools для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,09 Мб
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WiFi Tools - приложение, которое помогает пользователям узнать множество полезной информации об их текущей сети, таких как уровень сигнала, частота, MAC-адрес, подключенные устройства и многое другое.

Мобильное решение имеет интуитивно понятный интерфейс и автоматически отображает данные по любой Wi-Fi или мобильной сети. Помимо провайдера, хоста, внутреннего IP, шлюза и пр., пользователи могут определить скорость соединения с Интернетом и географические координаты.

Программа предоставляет доступ к некоторым из самых полезных сетевых утилит. Вы можете запустить Ping-тесты для проверки задержки текущего интернет-соединения или воспользоваться командой Traceroute, чтобы узнать путь, который проходит пакет данных от вашего устройства до узла назначения.

Кроме того, приложение определяет все ближайшие сети Wi-Fi и показывает подробную информацию о каждой из них, включая SSID, уровень сигнала, частоту и шифрование. Также программа позволяет сканировать текущую локальную сеть и обнаружить все подключенные устройства, а также их IP, MAC-адреса и производителей.

Особенности WiFi Tools:

  • Пинг.
  • Сканер Wi-Fi и локальной сети.
  • Сканер портов.
  • DNS lookup.
  • Whois — предоставляет информацию о веб-сайте и его владельце.
  • Страница настройки и инструмент администрирования маршрутизатора.
  • Трассировка (traceroute).
  • Анализатор Wi-Fi (Network Scanner).
  • IP адрес с функцией "мой ip".
  • Журнал подключений.
  • IP-калькулятор.
  • Конвертер IP адресов и хостов.
  • Сетевая статистика (netstat).
  • И многое другое...
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