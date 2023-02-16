Classic Power Off для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Управление питанием
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|263 Кб
Опции выключения питания в новых операционных систем Windows менее интуитивно понятны по сравнению с предыдущими версиями. В некоторых случаях может быть полезна утилита Classic Power Off, которая возвращает старую панель выключения. Classic Power Off изначально была включена в состав утилиты Start Everywhere, но также была выпущена в качестве отдельной программы.
Преимущества Classic Power Off:
- Доступ к различным опциям выключения осуществляется интуитивно понятным способом.
- Все варианты выключения, соответствующие обстоятельствам, отображаются в одном месте.
- Один и тот же режим выключения можно выбрать при использовании разных операционных систем.
- Не требует установки, поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11, бесплатна в использовании.
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