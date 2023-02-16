Classic Power Off для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Управление питанием
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:263 Кб
Classic Power Off скриншот № 1

Опции выключения питания в новых операционных систем Windows менее интуитивно понятны по сравнению с предыдущими версиями. В некоторых случаях может быть полезна утилита Classic Power Off, которая возвращает старую панель выключения. Classic Power Off изначально была включена в состав утилиты Start Everywhere, но также была выпущена в качестве отдельной программы.

Преимущества Classic Power Off:

  • Доступ к различным опциям выключения осуществляется интуитивно понятным способом.
  • Все варианты выключения, соответствующие обстоятельствам, отображаются в одном месте.
  • Один и тот же режим выключения можно выбрать при использовании разных операционных систем.
  • Не требует установки, поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11, бесплатна в использовании.
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