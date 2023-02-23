BetterMe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.38.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BetterMe Limited
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|34,3 Мб
BetterMe - самоучитель медитации для людей, которые не умеют медитировать. Поможет справиться с ежедневным стрессом и улучшить свое психическое здоровье с помощью дыхания, которое является естественной терапией тревожных расстройств. Эти упражнения глубокого дыхания основаны на пранаяме (древняя индийская практика с 3 фазами дыхания: вдох, задержка и выдох).
С помощью приложения у вас появится возможность достичь таких целей, как снижение тревожности, развитие стрессоустойчивости, улучшение сна, повышение самооценки и улучшение концентрации. Вы достигните все это с помощью индивидуального пошагового плана и ежедневных медитаций осознанности.
Данное приложение - это простое и легко управляемое решение для контроля над стрессом и изменения вашего мировоззрения, и все, что вам нужно делать, это выполнять ежедневные 3-минутные медитации. Вместо того, чтобы пытаться заставить себя долго сосредотачиваться, что трудно, особенно если вы новичок в медитации, BetterMe предлагает короткие, но эффективные научно обоснованные медитации, которые персонализируются ежедневно, чтобы вы отлично себя чувствовали.
Особенности BetterMe:
- Улучшение ясности и сосредоточенности ума в течение всего дня.
- Уменьшение стресса и тревоги.
- Позволяет лучше спать ночью и быть бодрым днем.
- Улучшение психического здоровья и повышение стрессоустойчивости.
- Расширение своего кругозора и развитие самосознания.
- Повышение лидерских качеств.
- Позволяет научиться более глубокому и естественному дыханию.
- Повышение осознанности во всех ситуациях.
- Позволяет расслабляться и засыпать легко и быстро.
- Позволяет развить умение слушать.
- Позволяет улучшить отношения.
- Позволяет почувствовать себя более счастливым, уравновешенным и расслабленным.
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Admin
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