BetterMe - самоучитель медитации для людей, которые не умеют медитировать. Поможет справиться с ежедневным стрессом и улучшить свое психическое здоровье с помощью дыхания, которое является естественной терапией тревожных расстройств. Эти упражнения глубокого дыхания основаны на пранаяме (древняя индийская практика с 3 фазами дыхания: вдох, задержка и выдох).

С помощью приложения у вас появится возможность достичь таких целей, как снижение тревожности, развитие стрессоустойчивости, улучшение сна, повышение самооценки и улучшение концентрации. Вы достигните все это с помощью индивидуального пошагового плана и ежедневных медитаций осознанности.

Данное приложение - это простое и легко управляемое решение для контроля над стрессом и изменения вашего мировоззрения, и все, что вам нужно делать, это выполнять ежедневные 3-минутные медитации. Вместо того, чтобы пытаться заставить себя долго сосредотачиваться, что трудно, особенно если вы новичок в медитации, BetterMe предлагает короткие, но эффективные научно обоснованные медитации, которые персонализируются ежедневно, чтобы вы отлично себя чувствовали.

Особенности BetterMe: