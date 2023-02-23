BetterMe для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.38.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:34,3 Мб
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BetterMe - самоучитель медитации для людей, которые не умеют медитировать. Поможет справиться с ежедневным стрессом и улучшить свое психическое здоровье с помощью дыхания, которое является естественной терапией тревожных расстройств. Эти упражнения глубокого дыхания основаны на пранаяме (древняя индийская практика с 3 фазами дыхания: вдох, задержка и выдох).

С помощью приложения у вас появится возможность достичь таких целей, как снижение тревожности, развитие стрессоустойчивости, улучшение сна, повышение самооценки и улучшение концентрации. Вы достигните все это с помощью индивидуального пошагового плана и ежедневных медитаций осознанности.

Данное приложение - это простое и легко управляемое решение для контроля над стрессом и изменения вашего мировоззрения, и все, что вам нужно делать, это выполнять ежедневные 3-минутные медитации. Вместо того, чтобы пытаться заставить себя долго сосредотачиваться, что трудно, особенно если вы новичок в медитации, BetterMe предлагает короткие, но эффективные научно обоснованные медитации, которые персонализируются ежедневно, чтобы вы отлично себя чувствовали.

Особенности BetterMe:

  • Улучшение ясности и сосредоточенности ума в течение всего дня.
  • Уменьшение стресса и тревоги.
  • Позволяет лучше спать ночью и быть бодрым днем.
  • Улучшение психического здоровья и повышение стрессоустойчивости.
  • Расширение своего кругозора и развитие самосознания.
  • Повышение лидерских качеств.
  • Позволяет научиться более глубокому и естественному дыханию.
  • Повышение осознанности во всех ситуациях.
  • Позволяет расслабляться и засыпать легко и быстро.
  • Позволяет развить умение слушать.
  • Позволяет улучшить отношения.
  • Позволяет почувствовать себя более счастливым, уравновешенным и расслабленным.
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