Food Log Journal - приложение включает функции Meal Prep, Planner и Manager для создания и ведения дневников питания. Оно помогает управлять календарями еженедельных меню и предоставляет возможность распечатать ежедневный обзор меню.

Food Diary - это удобное приложение, созданное для того, чтобы помочь пользователям следить за ежедневными приемами пищи и перекусами. Позволяет пользователям следить за своим питанием на текущую и будущую недели, а также планировать календарь дневника питания за прошедшие недели.

Приложение также идеально подходит для тех, кто придерживается определенного плана питания, например, Кето, Палео, Whole30, Forks Over Knives, Fodmap, Herbalife, Atkins или веганской диеты. Пользователи могут определить категории для своих блюд и выбрать ингредиент из предварительно загруженного списка или ввести его произвольно, указав калории и ГИ (гликемический индекс). Food Diary также предлагает возможность скрыть в настройках завтраки, обеды или ужины.

Вы можете легко вводить подробную информацию о своих блюдах. Каждый прием пищи может иметь название, первое блюдо, десерт, назначенную категорию, некоторую дополнительную информацию и гарнир. Вы также можете долго нажимать на блюдо, чтобы перенести его на другой день или поменять на другое блюдо.

За ежемесячную плату пользователи могут связать своих партнеров и обмениваться планированием питания, обеспечивая идеальный способ управления календарем еженедельного меню и дневником питания. Приложение также включает в себя трекер перекусов, планировщик приготовления блюд и менеджер блюд.

Среди других особенностей приложения - возможность распечатать красивый обзор ежедневного меню, добавить виджет на главный экран телефона, переключиться в темный режим, изменить цвет фона и включить три приема пищи в день.

В целом, Food Diary - это гибкое и удобное приложение, которое может удовлетворить широкий спектр потребностей пользователей, независимо от того, придерживаются они диеты или нет. Оно идеально подходит для людей, которые хотят отслеживать свои ежедневные приемы пищи и перекусы.