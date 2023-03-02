Heark - инструмент, позволяющий пользователям записывать аудио в реальном времени и преобразовывать его в текст на разных языках. Присутствует возможность записывать всевозможные аудиособытия и автоматически получать расшифровку в конце, что делает его мощным инструментом, который нужно иметь в кармане. Доступны захват звука в реальном времени, многоязычная транскрипция текста и поиск по истории.

В главном окне перечислены все ваши записи, и по умолчанию в нем есть несколько примеров, кнопка записи в нижней части экрана, чтобы начать записывать то, что вы хотите, кнопка расписания, чтобы выбрать период записи, кнопка "Файлы", кнопка профиля и окно поиска.

Нажмите кнопку "Микрофон" и начните запись. Алгоритм приложения распознает ваш язык, запишет звук и попытается перевести его в слова. Используйте область поиска в верхней части, чтобы найти конкретное слово или предложение в записях.

Для каждой записи в журнале есть кнопка воспроизведения, которую можно использовать для прослушивания, кнопка поделиться, а также кнопка "Избранное". Перейдите в раздел "Файлы" приложения и выберите запись, чтобы загрузить аудиоверсию текстового варианта.