Heark для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jipson
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|50,97 Мб
Heark - инструмент, позволяющий пользователям записывать аудио в реальном времени и преобразовывать его в текст на разных языках. Присутствует возможность записывать всевозможные аудиособытия и автоматически получать расшифровку в конце, что делает его мощным инструментом, который нужно иметь в кармане. Доступны захват звука в реальном времени, многоязычная транскрипция текста и поиск по истории.
В главном окне перечислены все ваши записи, и по умолчанию в нем есть несколько примеров, кнопка записи в нижней части экрана, чтобы начать записывать то, что вы хотите, кнопка расписания, чтобы выбрать период записи, кнопка "Файлы", кнопка профиля и окно поиска.
Нажмите кнопку "Микрофон" и начните запись. Алгоритм приложения распознает ваш язык, запишет звук и попытается перевести его в слова. Используйте область поиска в верхней части, чтобы найти конкретное слово или предложение в записях.
Для каждой записи в журнале есть кнопка воспроизведения, которую можно использовать для прослушивания, кнопка поделиться, а также кнопка "Избранное". Перейдите в раздел "Файлы" приложения и выберите запись, чтобы загрузить аудиоверсию текстового варианта.
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