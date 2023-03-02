Heark для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50,97 Мб
Heark скриншот № 1
Heark скриншот № 2
Heark скриншот № 3
Heark скриншот № 4

Heark - инструмент, позволяющий пользователям записывать аудио в реальном времени и преобразовывать его в текст на разных языках. Присутствует возможность записывать всевозможные аудиособытия и автоматически получать расшифровку в конце, что делает его мощным инструментом, который нужно иметь в кармане. Доступны захват звука в реальном времени, многоязычная транскрипция текста и поиск по истории.

В главном окне перечислены все ваши записи, и по умолчанию в нем есть несколько примеров, кнопка записи в нижней части экрана, чтобы начать записывать то, что вы хотите, кнопка расписания, чтобы выбрать период записи, кнопка "Файлы", кнопка профиля и окно поиска.

Нажмите кнопку "Микрофон" и начните запись. Алгоритм приложения распознает ваш язык, запишет звук и попытается перевести его в слова. Используйте область поиска в верхней части, чтобы найти конкретное слово или предложение в записях.

Для каждой записи в журнале есть кнопка воспроизведения, которую можно использовать для прослушивания, кнопка поделиться, а также кнопка "Избранное". Перейдите в раздел "Файлы" приложения и выберите запись, чтобы загрузить аудиоверсию текстового варианта.

ТОП-сегодня раздела "Диктофоны"
 

скачать Call RecorderCall Recorder 12.8

Приложение для автоматической записи и сохранения любых телефонных звонков....

скачать Аудио РекордерАудио Рекордер 0.9.16

Простой и удобный в использовании диктофон для Android-смартфонов и планшетов....

скачать ДиктофонДиктофон 1.1.289058594

Удобный в использовании диктофон с функцией поиска, с помощью которого можно записывать...

скачать Easy Voice RecorderEasy Voice Recorder 2.5.8

Easy Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, который позволяет...

скачать Smart Voice RecorderSmart Voice Recorder 1.11.3

Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно...

скачать ДиктофонДиктофон 3.03

Бесплатный диктофон для Android, обеспечивающий высокое качество записи, который можно...

Отзывы о программе Heark

Admin

Отзывов о программе Heark 1.4.16 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв