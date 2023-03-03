Crypto Analogy - это приложение для изучения криптовалют. С его помощью пользователи могут сравнивать различные монеты и их стоимость. Приложение также содержит подробную информацию о мировом криптовалютном рынке, а также о популярных монетах.

Приложение, разработанное для криптовалютных исследователей и энтузиастов. Оно позволяет пользователям сравнивать различные монеты и их соответствующую стоимость, а также предоставляет статистику по нескольким монетам, позволяя пользователям отслеживать их прогресс с течением времени.

Пользовательский интерфейс разделен на несколько разделов: Home, Market, Coin Stats, News и More. Главное окно предлагает широкий выбор криптовалютных монет и отображает их рейтинг, текущую цену и рыночную капитализацию. Конвертер стоимости также можно использовать для быстрого преобразования между различными криптовалютами. Все, что вам нужно сделать, это выбрать или найти монеты для обработки.

Приложение может сравнить выбранные вами монеты с другими монетами на рынке. Инструмент анализа предоставляет вам пользовательские данные о рыночной капитализации и оборотном предложении, а также некоторую важную информацию о выбранных монетах. Существует много информации о криптомонетах, которую необходимо обработать, и приложение CryptoAnalogy делает довольно хорошую работу по ее разбору.

Вы можете быстро получить доступ к выбранным монетам в окне Market и просмотреть мировую статистику, такую как рыночная стоимость, исторические максимумы, снижение цен и ежедневный процент выигрыша. Пользователи могут выбрать криптовалюту, чтобы просмотреть ее рейтинг, график ежедневной стоимости, предложение и историческую статистику в окне Coin stats.

Используйте окно News, чтобы быть в курсе самых последних криптовалютных новостей. Здесь пользователи могут найти анонсы, горячие темы и новости, связанные с криптовалютами. Наконец, на странице More можно настроить параметры приложения, включая валюту и тему, получить доступ к аналитике, просмотреть глоссарий и перейти на версию Premium.