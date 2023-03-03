BeeSpeaker - приложение, полностью посвященное обучение устному английскому. Это инструмент с голосовым управлением, основанный на современной технологии машинного обучения, поэтому интерфейс распознает произнесенные слова и предложения и проверяет ваши успехи в изучении английского языка.

Благодаря BeeSpeaker исчезнут препятствия и отговорки, которые до сих пор мешали вам учить английский язык. В приложении вы найдете короткие и быстрые уроки английского языка, которые вы можете делать в своем темпе, в любое время и в любом месте. Стоит отметить, что учителя – опытные преподаватели, в том числе носители языка из Великобритании, США и Австралии. Благодаря ним вы познакомитесь с различными акцентами и вариантами произношения отдельных слов.

Приложение предлагает естественный метод изучения английского языка. Вместо того, чтобы зубрить английские слова, грамматику или просматривать карточки, вы будете учиться, слушая и повторяя фразы на английском. Если вы сделаете ошибку, BeeSpeaker сообщит, что нужно повторить еще раз.