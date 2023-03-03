BeeSpeaker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BeeSpeaker AB
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|107,31 Мб
BeeSpeaker - приложение, полностью посвященное обучение устному английскому. Это инструмент с голосовым управлением, основанный на современной технологии машинного обучения, поэтому интерфейс распознает произнесенные слова и предложения и проверяет ваши успехи в изучении английского языка.
Благодаря BeeSpeaker исчезнут препятствия и отговорки, которые до сих пор мешали вам учить английский язык. В приложении вы найдете короткие и быстрые уроки английского языка, которые вы можете делать в своем темпе, в любое время и в любом месте. Стоит отметить, что учителя – опытные преподаватели, в том числе носители языка из Великобритании, США и Австралии. Благодаря ним вы познакомитесь с различными акцентами и вариантами произношения отдельных слов.
Приложение предлагает естественный метод изучения английского языка. Вместо того, чтобы зубрить английские слова, грамматику или просматривать карточки, вы будете учиться, слушая и повторяя фразы на английском. Если вы сделаете ошибку, BeeSpeaker сообщит, что нужно повторить еще раз.
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