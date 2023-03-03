BeeSpeaker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:107,31 Мб
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BeeSpeaker - приложение, полностью посвященное обучение устному английскому. Это инструмент с голосовым управлением, основанный на современной технологии машинного обучения, поэтому интерфейс распознает произнесенные слова и предложения и проверяет ваши успехи в изучении английского языка.

Благодаря BeeSpeaker исчезнут препятствия и отговорки, которые до сих пор мешали вам учить английский язык. В приложении вы найдете короткие и быстрые уроки английского языка, которые вы можете делать в своем темпе, в любое время и в любом месте.  Стоит отметить, что учителя – опытные преподаватели, в том числе носители языка из Великобритании, США и Австралии. Благодаря ним вы познакомитесь с различными акцентами и вариантами произношения отдельных слов.

Приложение предлагает естественный метод изучения английского языка. Вместо того, чтобы зубрить английские слова, грамматику или просматривать карточки, вы будете учиться, слушая и повторяя фразы на английском. Если вы сделаете ошибку, BeeSpeaker сообщит, что нужно повторить еще раз.

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