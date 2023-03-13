AoratosWin для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):6 / 13 | Статистика
Размер:42 Кб
AoratosWin скриншот № 1
AoratosWin скриншот № 2

AoratosWin - инструмент для удаления приложений из списка запущенных служб Windows. Программа очень проста в использовании. После запуска она спросит вас, готовы ли вы начать процедуру. Просто нажмите кнопку Commence, и программа начнет выполнять свою работу. По истечении расчетного времени появится всплывающее окно, информирующее об успешном выполнении действия. В нем пользователь узнает точный процент успеха. Поскольку встроенного способа проверки нет, если вы хотите убедиться, что все прошло как нужно, потребуется стороннее приложение.

Если вы хотите убедиться, что программа справится со всеми задачами, ее необходимо запустить от имени администратора.

Тем не менее, использование этой программы также может быть способом избежать проверки приложений, которые вы используете. Несмотря на отсутствие большого количества функций, это мощное приложение и требует ответственного подхода со стороны пользователей.

AoratosWin - это простое приложение, которое может помочь удалить приложения, указанные как запущенные в текущей сессии ОС. Программа проста в работе и не требует от пользователей никаких дополнительных навыков.

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