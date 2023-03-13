Text Decoder And Encoder - программа представляет собой очень простую в использовании утилиту для кодирования и декодирования текста, которая поддерживает следующие алгоритмы:

Base64.

Двоичный.

Кодирование URL.

Кодирование HTML.

Кодирование в кавычках.

Простое шифрование.

Утилита представляет собой простое в использовании приложение с базовым интерфейсом, который вряд ли вызовет у вас затруднения независимо от вашего опыта работы с подобными инструментами. Вам просто нужно выбрать опцию кодирования или декодирования, а затем написать или вставить текст.