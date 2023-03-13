Text Decoder And Encoder для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):10 / 15 | Статистика
Размер:2,18 Мб
Text Decoder And Encoder скриншот № 1

Text Decoder And Encoder - программа представляет собой очень простую в использовании утилиту для кодирования и декодирования текста, которая поддерживает следующие алгоритмы:

  • Base64.
  • Двоичный.
  • Кодирование URL.
  • Кодирование HTML.
  • Кодирование в кавычках.
  • Простое шифрование.

Утилита представляет собой простое в использовании приложение с базовым интерфейсом, который вряд ли вызовет у вас затруднения независимо от вашего опыта работы с подобными инструментами. Вам просто нужно выбрать опцию кодирования или декодирования, а затем написать или вставить текст.

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