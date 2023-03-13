Text Decoder And Encoder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 15 | Статистика
|Размер:
|2,18 Мб
Text Decoder And Encoder - программа представляет собой очень простую в использовании утилиту для кодирования и декодирования текста, которая поддерживает следующие алгоритмы:
- Base64.
- Двоичный.
- Кодирование URL.
- Кодирование HTML.
- Кодирование в кавычках.
- Простое шифрование.
Утилита представляет собой простое в использовании приложение с базовым интерфейсом, который вряд ли вызовет у вас затруднения независимо от вашего опыта работы с подобными инструментами. Вам просто нужно выбрать опцию кодирования или декодирования, а затем написать или вставить текст.
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