Погода - эффективное и удобное в управлении погодное приложение для Android, которое позволяет отслеживать на интерактивной карте данные об осадках, а также получать достоверные статистические данные и прогноз погоды для любого населенного пункта или любого уголка земного шара.

Благодаря высокоточному метеорадару можно отслеживать ближайшие перепады погодных условий на экране и узнавать актуальный прогноз на сегодня: "ощущаемую" температуру и показатели максимальной и минимальной влажности на день, количество и вероятность осадков, уровень давления, интенсивность и направление ветра, активность комаров, фазы луны, а также уровень видимости на автотрассах.

В приложении доступны метеорологические прогнозы атмосферных осадков, спутниковые изображения климатических тенденций и детальная информация о погоде в любом уголке планеты.

Особенности приложения: