Погода для Android

Описание
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Оценка: 3.25/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):8 / 15 | Статистика
Размер:6,63 Мб
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Погода - эффективное и удобное в управлении погодное приложение для Android, которое позволяет отслеживать на интерактивной карте данные об осадках, а также получать достоверные статистические данные и прогноз погоды для любого населенного пункта или любого уголка земного шара.

Благодаря высокоточному метеорадару можно отслеживать ближайшие перепады погодных условий на экране и узнавать актуальный прогноз на сегодня: "ощущаемую" температуру и показатели максимальной и минимальной влажности на день, количество и вероятность осадков, уровень давления, интенсивность и направление ветра, активность комаров, фазы луны, а также уровень видимости на автотрассах.

В приложении доступны метеорологические прогнозы атмосферных осадков, спутниковые изображения климатических тенденций и детальная информация о погоде в любом уголке планеты.

Особенности приложения:

  • Детализированный прогноз погоды.
  • Краткосрочные 24–часовые и долговременные 7–дневные прогнозы для выбранного региона или населенного пункта.
  • Дождливый осенний сезон, заснеженный зимний период, грозовые предупреждения или просто облачная погода – всегда будьте готовы к возможным переменам погоды.
  • Активность геомагнитного поля и информация для аллергиков. Получайте только актуальные данные, чтобы обезопасить себя и своих близких. Аллергия не застанет вас больше врасплох, ведь вся необходимая информация о причинах, симптомах и профилактике заболевания собрана в одном приложении. Принимайте уведомления на ваш смартфон, если ситуация за окном неблагоприятна для прогулок.
  • Индекс бега. Занимайтесь спортом в удовольствие. Больше никаких неожиданных неприятностей во время пробежки. Планируйте оптимальный маршрут и отправляйтесь в путь с уверенностью, что вашим занятиям ничего не помешает.
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