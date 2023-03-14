Lingvano - приложение, предназначенное для обучения пользователей основам языка жестов ASL (американский язык жестов), BSL (британский язык жестов) и OGS (австрийский язык жестов). Приложение предлагает широкий спектр уроков, упражнений, викторин и интерактивных функций, которые делают изучение языка жестов увлекательным и интересным.

Приложение предлагает базовые уроки для начинающих, в том числе как здороваться, а также знакомит с алфавитом языка жестов и основными знаками. По мере продвижения пользователя уроки становятся более сложными, в них сочетаются знаки и пользователю предлагается выбрать правильный знак или расставить слова в правильном порядке.

В Lingvano есть видеоуроки и изображения, помогающие пользователю понять, как правильно произносить каждый жест. Для того чтобы пользователю было проще следить за ходом занятий, в каждом упражнении есть так называемая "черепашья" кнопка, которая замедляет скорость презентации.

Упражнения разделены на блоки, уроки и модули, которые необходимо пройти, чтобы двигаться дальше. В настоящее время, например, приложение предлагает 12 уроков для BSL (британского языка жестов) и раздел для тренировки словарного запаса, включающий слова из уроков. Приложение также включает раздел словаря с различными словами и цифрами для тренировки.

Lingvano предлагает категорию "ежедневная полоса", которая поощряет пользователей за последовательность и преданность своим целям обучения. Окно настроек приложения позволяет пользователям редактировать свой профиль, переключать язык жестов, который они хотят выучить, и экспортировать сертификат об обучении в формате PDF.

Lingvano - полезное приложение для тех, кто хочет выучить язык жестов. Индивидуальная траектория обучения и исчерпывающий контент облегчают изучение языка жестов на ходу. Несмотря на то, что приложение предлагает вознаграждение в виде ежедневных квестов, важно отметить, что пользователь сам должен оставаться мотивированным и стремиться к своим целям в обучении.