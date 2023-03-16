Symfonium - приложение для проигрывания музыки, которое предоставляет пользователям расширенные возможности воспроизведения, окно библиотеки, возможность открывать новую музыку и настраиваемые параметры.

Приложение начинает работу с обнаружения всех источников мультимедиа в сети, включая локальные файлы и устройства NAS. В главном окне Symfonium организует все песни в музыкальной коллекции по исполнителю, альбому или дате выпуска, что упрощает навигацию и выбор песен. Кроме того, вы можете создать свой собственный микс песен, объединив альбомы или песни вместе.

Окно воспроизведения каждого трека в Symfonium содержит все основные опции воспроизведения, такие как воспроизведение/пауза, перемотка вперед или назад, плюс минус 10 секунд, перемешивание, повтор и добавление в список воспроизведения. Более того, окно расширенных функций каждого трека, таких как увеличение громкости, регулировка скорости, таймер сна, мгновенный микс и DSP-эквалайзер, дает пользователям больше контроля над прослушиванием музыки.

Пользователи могут организовывать и фильтровать свою музыкальную коллекцию на основе исполнителей альбомов, песен, плейлистов, файлов, лет, настроений, тегов и стилей в окне Библиотека.

Symfonium также предлагает страницу открытий, которая позволяет пользователям искать музыку по исполнителям, альбомам, плейлистам и песням. Таким образом, пользователи могут открывать для себя новую музыку или заново открывать старые любимые композиции, о которых они могли забыть.

Приложение не потребляет слишком много ресурсов, обеспечивая плавное и бесперебойное воспроизведение музыки. Функция автономного управления файлами также полезна, поскольку позволяет загружать песни и плейлисты на устройство.