Symfonium для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.0a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tolriq
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,89 Мб
Symfonium - приложение для проигрывания музыки, которое предоставляет пользователям расширенные возможности воспроизведения, окно библиотеки, возможность открывать новую музыку и настраиваемые параметры.
Приложение начинает работу с обнаружения всех источников мультимедиа в сети, включая локальные файлы и устройства NAS. В главном окне Symfonium организует все песни в музыкальной коллекции по исполнителю, альбому или дате выпуска, что упрощает навигацию и выбор песен. Кроме того, вы можете создать свой собственный микс песен, объединив альбомы или песни вместе.
Окно воспроизведения каждого трека в Symfonium содержит все основные опции воспроизведения, такие как воспроизведение/пауза, перемотка вперед или назад, плюс минус 10 секунд, перемешивание, повтор и добавление в список воспроизведения. Более того, окно расширенных функций каждого трека, таких как увеличение громкости, регулировка скорости, таймер сна, мгновенный микс и DSP-эквалайзер, дает пользователям больше контроля над прослушиванием музыки.
Пользователи могут организовывать и фильтровать свою музыкальную коллекцию на основе исполнителей альбомов, песен, плейлистов, файлов, лет, настроений, тегов и стилей в окне Библиотека.
Symfonium также предлагает страницу открытий, которая позволяет пользователям искать музыку по исполнителям, альбомам, плейлистам и песням. Таким образом, пользователи могут открывать для себя новую музыку или заново открывать старые любимые композиции, о которых они могли забыть.
Приложение не потребляет слишком много ресурсов, обеспечивая плавное и бесперебойное воспроизведение музыки. Функция автономного управления файлами также полезна, поскольку позволяет загружать песни и плейлисты на устройство.
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