FitNotes - комплексное приложение для ведения журнала тренировок в спортзале с такими функциями, как полный календарь, широкий выбор категорий упражнений, планы тренировок, трекер и возможности анализа.

Главное окно приложения позволяет добавлять новые упражнения для тренировок, причем на выбор предлагается широкий спектр категорий упражнений - пресс, бицепсы, кардио, грудь, ноги, плечи, трицепсы, спина и пользовательские категории, причем каждая категория содержит еще один уровень упражнений.

FitNotes также предлагает журнал, в котором пользователи могут видеть каждое выполненное упражнение ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Можно просматривать историю своих тренировок, отслеживать свой прогресс и анализировать свои результаты с помощью окна плана тренировок приложения, в котором указывается время тренировки, комментарии, трекер и тип упражнения.

Начиная новую тренировку в окне журнала, пользователи могут выбрать тип упражнения, добавить данные о весе и повторениях. Каждая тренировка имеет свою страницу истории, трекер и статистику, таймер, раздел записей и различные типы калькуляторов, которые помогают пользователям достичь своих целей.

Кроме того, FitNotes включает раздел Трекер тела, где пользователи могут просматривать подробную историю тренировок и статистику, связанную с содержанием жира в организме, весом, ИМТ и всевозможными рекордами.

Окно анализа приложения содержит данные о предыдущих тренировках, периодах срыва, целях, рекордах и планах тренировок, предоставляя полный обзор фитнес-прогресса пользователя. FitNotes также имеет окно настроек, где можно задать систему единиц измерения, настроить календарь, увеличение веса, резервное копирование и восстановление данных, личные записи, экспорт и импорт.

В целом, FitNotes - это универсальное приложение для ведения журнала тренировок, которое предоставляет пользователям полный набор функций для отслеживания прогресса и достижения поставленных целей. Благодаря простому в использовании интерфейсу и многочисленным настраиваемым функциям приложение является отличным ресурсом для тех, кто посещает спортзал и хочет поддерживать мотивацию и повышать уровень физической подготовки.