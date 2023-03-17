FitNotes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.23.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|James Gay
|Категории:
|Здоровье - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,88 Мб
FitNotes - комплексное приложение для ведения журнала тренировок в спортзале с такими функциями, как полный календарь, широкий выбор категорий упражнений, планы тренировок, трекер и возможности анализа.
Главное окно приложения позволяет добавлять новые упражнения для тренировок, причем на выбор предлагается широкий спектр категорий упражнений - пресс, бицепсы, кардио, грудь, ноги, плечи, трицепсы, спина и пользовательские категории, причем каждая категория содержит еще один уровень упражнений.
FitNotes также предлагает журнал, в котором пользователи могут видеть каждое выполненное упражнение ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Можно просматривать историю своих тренировок, отслеживать свой прогресс и анализировать свои результаты с помощью окна плана тренировок приложения, в котором указывается время тренировки, комментарии, трекер и тип упражнения.
Начиная новую тренировку в окне журнала, пользователи могут выбрать тип упражнения, добавить данные о весе и повторениях. Каждая тренировка имеет свою страницу истории, трекер и статистику, таймер, раздел записей и различные типы калькуляторов, которые помогают пользователям достичь своих целей.
Кроме того, FitNotes включает раздел Трекер тела, где пользователи могут просматривать подробную историю тренировок и статистику, связанную с содержанием жира в организме, весом, ИМТ и всевозможными рекордами.
Окно анализа приложения содержит данные о предыдущих тренировках, периодах срыва, целях, рекордах и планах тренировок, предоставляя полный обзор фитнес-прогресса пользователя. FitNotes также имеет окно настроек, где можно задать систему единиц измерения, настроить календарь, увеличение веса, резервное копирование и восстановление данных, личные записи, экспорт и импорт.
В целом, FitNotes - это универсальное приложение для ведения журнала тренировок, которое предоставляет пользователям полный набор функций для отслеживания прогресса и достижения поставленных целей. Благодаря простому в использовании интерфейсу и многочисленным настраиваемым функциям приложение является отличным ресурсом для тех, кто посещает спортзал и хочет поддерживать мотивацию и повышать уровень физической подготовки.
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