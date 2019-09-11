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Худеем за 30 Дней для Мужчин для Android

Худеем за 30 Дней для Мужчин 1.0.4 для Android

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Описание Худеем за 30 Дней для Мужчин 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать Худеем за 30 Дней для Мужчин 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (8,09 Мб) Скриншоты Худеем за 30 Дней для Мужчин 1.0.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Худеем за 30 Дней для Мужчин 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Худеем за 30 Дней для Мужчин 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Худеем за 30 Дней для Мужчин - программы cуперэффективных тренировок, с помощью которых можно сжечь жир на животе, избавиться от обвислой груди и складок на талии.

Вариант с малой ударной нагрузкой подойдет людям с избыточным весом или проблемами с суставами. Больше никакого зала и оборудования – веса вашего тела хватит, чтобы сжечь жир и накачать мышцы. Следите за сожженными калориями и сброшенным весом на графиках.

Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы:

  • 3 уровня сложности. Тренировки подойдут всем: мужчинам и женщинам, новичкам и профессионалам
  • Тренировки с малой ударной нагрузкой
  • Настраивайте свои тренировки
  • Без оборудования и зала, только собственный вес
  • Похудение, тренировки для пресса, груди, ног и рук
  • Напоминания о тренировках помогут их не пропустить
  • Синхронизация данных по тренировкам и калориям с Google Fit
  • Отслеживание сброшенного веса и сожженных калорий
  • Анимации и видеоподсказки
  • Интенсивность упражнений повышается постепенно
Худеем за 30 Дней для Мужчин
Худеем за 30 Дней для Мужчин
Худеем за 30 Дней для Мужчин
Худеем за 30 Дней для Мужчин
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Худеем за 30 Дней для Мужчин

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