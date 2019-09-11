Худеем за 30 Дней для Мужчин - программы cуперэффективных тренировок, с помощью которых можно сжечь жир на животе, избавиться от обвислой груди и складок на талии.

Вариант с малой ударной нагрузкой подойдет людям с избыточным весом или проблемами с суставами. Больше никакого зала и оборудования – веса вашего тела хватит, чтобы сжечь жир и накачать мышцы. Следите за сожженными калориями и сброшенным весом на графиках.

Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы: