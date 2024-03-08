ИМТ Калькулятор для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Splend Apps
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,55 Мб
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ИМТ Калькулятор - удобное и бесплатное приложение, разработанное для отслеживания вашего индекса массы тела (ИМТ) и процента жира в организме. С его помощью вы сможете легко контролировать свой вес и заботиться о своем здоровье.
Основные возможности приложения:
- Расчет ИМТ и процента жира: ИМТ Калькулятор позволяет точно определить ваш индекс массы тела и процент жира, используя специальные формулы, такие как формула Д. Миллера и метод, разработанный Deurenberg и его коллегами.
- Определение идеального веса: Приложение помогает вычислить ваш идеальный вес, необходимый для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
- Персонализация данных: ИМТ Калькулятор учитывает различные параметры вашего тела, включая пол, возраст, рост и текущий вес, чтобы предоставить вам наиболее точные результаты.
- Поддержка различных систем измерений: Приложение поддерживает как метрическую, так и имперскую системы измерений, обеспечивая удобство использования для пользователей со всего мира.
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