ИМТ Калькулятор - удобное и бесплатное приложение, разработанное для отслеживания вашего индекса массы тела (ИМТ) и процента жира в организме. С его помощью вы сможете легко контролировать свой вес и заботиться о своем здоровье.

Основные возможности приложения: