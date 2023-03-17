Expense Manager для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:7,93 Мб
Expense Manager скриншот № 1
Expense Manager скриншот № 2
Expense Manager скриншот № 3
Expense Manager скриншот № 4

Expense Manager - простое, интуитивно понятное многофункциональное приложение, которое предназначено для управления расходами и бюджетом.

Возможности Expense Manager:

  • возможность отслеживать расходы и доходы за сутки, за неделю, за месяц, за год. А так же по категориям расходов и доходов;
  • ведение нескольких счетов, в том числе в различных валютах;
  • переводы между своими счетами;
  • наглядные графики и статистика расходов и доходов;
  • наглядный календарь с доходами и расходами по дням;
  • возможность добавления фотографий покупок;
  • напоминания о платежах;
  • регулярные поступления или расходы;
  • бюджеты на день, неделю, месяц и год;
  • предупреждение о превышении запланированных расходов по бюджетным статьям;
  • импорт и экспорт данных в CSV для настольных ПК;
  • синхронизация и резервное копирование на Dropbox, Google Drive и SD-Card;
  • создание статей расходов, доходов, плательщиков, получателей и т.п...
  • автоматическая обработка СМС от банка и внесение данных в статьи расходов/доходов;
  • удобный настраиваемый виджет с возможностью добавления расходов в один клик.
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

скачать Сбербанк ОнлайнСбербанк Онлайн 200-11-01

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...

скачать MonobankMonobank 1.40.11

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...

скачать Моби-С: Мобильная торговляМоби-С: Мобильная торговля 5.5

Эффективное решение для автоматизации всех видов мобильной торговли, с помощью которого...

скачать Приват24Приват24 6.40.01

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...

скачать Займ онлайн – PlatizaЗайм онлайн – Platiza 3.0.235

Российский сервис оформления займов, благодаря которому можно быстро, легко и без...

скачать Crypto AnalogyCrypto Analogy 1.1.1

Удобный в работе трекер криптовалют для Android, с помощью которого можно легко могут...

Отзывы о программе Expense Manager

Admin

Отзывов о программе Expense Manager 3.9.12 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв