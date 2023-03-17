Expense Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bishinews
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|7,93 Мб
Expense Manager - простое, интуитивно понятное многофункциональное приложение, которое предназначено для управления расходами и бюджетом.
Возможности Expense Manager:
- возможность отслеживать расходы и доходы за сутки, за неделю, за месяц, за год. А так же по категориям расходов и доходов;
- ведение нескольких счетов, в том числе в различных валютах;
- переводы между своими счетами;
- наглядные графики и статистика расходов и доходов;
- наглядный календарь с доходами и расходами по дням;
- возможность добавления фотографий покупок;
- напоминания о платежах;
- регулярные поступления или расходы;
- бюджеты на день, неделю, месяц и год;
- предупреждение о превышении запланированных расходов по бюджетным статьям;
- импорт и экспорт данных в CSV для настольных ПК;
- синхронизация и резервное копирование на Dropbox, Google Drive и SD-Card;
- создание статей расходов, доходов, плательщиков, получателей и т.п...
- автоматическая обработка СМС от банка и внесение данных в статьи расходов/доходов;
- удобный настраиваемый виджет с возможностью добавления расходов в один клик.
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Отзывы о программе Expense Manager
Admin
Отзывов о программе Expense Manager 3.9.12 пока нет, можете добавить...