URL Extractor - отличная программа для извлечения ссылок, которая может собирать http и https адреса веб-страниц из файлов за считанные секунды. После установки вы можете запустить приложение и начать поиск ссылок практически сразу. Вам нужно только указать каталог, все остальное программа сделает сама.

Программа сканирует всю папку на наличие файлов, содержащих ссылки, и отображает их в главном окне, позволяя экспортировать список в файл. Vovsoft URL Extractor поддерживает маски файлов, чтобы помочь вам отфильтровать файлы.

Ключевые функции URL Extractor: