URL Extractor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,66 Мб
URL Extractor - отличная программа для извлечения ссылок, которая может собирать http и https адреса веб-страниц из файлов за считанные секунды. После установки вы можете запустить приложение и начать поиск ссылок практически сразу. Вам нужно только указать каталог, все остальное программа сделает сама.
Программа сканирует всю папку на наличие файлов, содержащих ссылки, и отображает их в главном окне, позволяя экспортировать список в файл. Vovsoft URL Extractor поддерживает маски файлов, чтобы помочь вам отфильтровать файлы.
Ключевые функции URL Extractor:
- Сканирование каталогов.
- Поддержка Drag-n-Drop.
- Загрузка списка файлов.
- Проверка масок файлов.
- Извлечение URL-адресов и имен хостов.
- Возможность извлечь доменные имена.
- Удаление дубликатов.
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