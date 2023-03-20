URL Extractor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,66 Мб
URL Extractor скриншот № 1

URL Extractor - отличная программа для извлечения ссылок, которая может собирать http и https адреса веб-страниц из файлов за считанные секунды. После установки вы можете запустить приложение и начать поиск ссылок практически сразу. Вам нужно только указать каталог, все остальное программа сделает сама.

Программа сканирует всю папку на наличие файлов, содержащих ссылки, и отображает их в главном окне, позволяя экспортировать список в файл. Vovsoft URL Extractor поддерживает маски файлов, чтобы помочь вам отфильтровать файлы.

Ключевые функции URL Extractor:

  • Сканирование каталогов.
  • Поддержка Drag-n-Drop.
  • Загрузка списка файлов.
  • Проверка масок файлов.
  • Извлечение URL-адресов и имен хостов.
  • Возможность извлечь доменные имена.
  • Удаление дубликатов.
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