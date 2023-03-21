Video to Photos для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,63 Мб
Video to Photos - это простая в использовании программа, которая поможет вам извлечь кадры из видеофайлов. Вам просто нужно загрузить видео и нажать кнопку "Конвертировать" в главном окне, и все остальное утилита выполнит самостоятельно. Вы можете извлечь все кадры или любую последовательность изображений (можно задать длительность в миллисекундах). Поддерживаются все популярные форматы входного видео, такие как AVI, MKV (Matroska Video), MOV (QuickTime Video), MP4, MPEG, WEBM и WMV.
Пользователи могут загружать файлы AVI, MP4, MPEG, WMV, MOV, MKV и WEBM по одному или пакетно, если требуется ускорить работу. Файлы BMP имеют наилучшее качество, однако их размер очень велик. Для экономии дискового пространства можно выбрать JPEG и изменить коэффициент качества изображения JPEG.
Ключевые функции Video to Photos:
- Конвертация видео в PNG.
- Конвертация видео в JPEG.
- Конвертация видео в BMP.
- Конвертация видео в JPG.
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
Any Video Converter Free 8.0.0
Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со...
MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать...
XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически...
Отзывы о программе Video to Photos
Admin
Отзывов о программе Video to Photos 1.5 пока нет, можете добавить...