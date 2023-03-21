Video to Photos - это простая в использовании программа, которая поможет вам извлечь кадры из видеофайлов. Вам просто нужно загрузить видео и нажать кнопку "Конвертировать" в главном окне, и все остальное утилита выполнит самостоятельно. Вы можете извлечь все кадры или любую последовательность изображений (можно задать длительность в миллисекундах). Поддерживаются все популярные форматы входного видео, такие как AVI, MKV (Matroska Video), MOV (QuickTime Video), MP4, MPEG, WEBM и WMV.

Пользователи могут загружать файлы AVI, MP4, MPEG, WMV, MOV, MKV и WEBM по одному или пакетно, если требуется ускорить работу. Файлы BMP имеют наилучшее качество, однако их размер очень велик. Для экономии дискового пространства можно выбрать JPEG и изменить коэффициент качества изображения JPEG.

Ключевые функции Video to Photos: