Video to Photos для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,63 Мб
Video to Photos скриншот № 1

Video to Photos - это простая в использовании программа, которая поможет вам извлечь кадры из видеофайлов. Вам просто нужно загрузить видео и нажать кнопку "Конвертировать" в главном окне, и все остальное утилита выполнит самостоятельно. Вы можете извлечь все кадры или любую последовательность изображений (можно задать длительность в миллисекундах). Поддерживаются все популярные форматы входного видео, такие как AVI, MKV (Matroska Video), MOV (QuickTime Video), MP4, MPEG, WEBM и WMV.

Пользователи могут загружать файлы AVI, MP4, MPEG, WMV, MOV, MKV и WEBM по одному или пакетно, если требуется ускорить работу. Файлы BMP имеют наилучшее качество, однако их размер очень велик. Для экономии дискового пространства можно выбрать JPEG и изменить коэффициент качества изображения JPEG.

Ключевые функции Video to Photos:

  • Конвертация видео в PNG.
  • Конвертация видео в JPEG.
  • Конвертация видео в BMP.
  • Конвертация видео в JPG.
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