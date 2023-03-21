ДПС Детектор для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,81 Мб
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ДПС Детектор - приложение, благодаря которому можно контролировать свою среднюю скорость в автоматическом режиме, между такими камерами как: Автодория, Автоураган и др. Присутствует возможность отмечать на карте местоположение переносных камер и постов ДПС, а так же видеть их расположение отмеченное другими пользователями приложения.

Дополнительно можно отмечать на карте такие дорожные события как ДТП, патруль ГАИ, ремонт дороги, весовой контроль и при необходимости просить о помощи других пользователей приложения.

Основные преимущества приложения ДПС Детектор (Антирадар ГАИ):

  • Показывает стационарные камеры, переносные камеры, переносной радар и посты ДПС (если их отметили другие пользователи).
  • Отображает пробки.
  • Работает как Радар Детектор.
  • Работает как GPS спидометр, отображая вашу скорость.
  • Если включен режим: антирадар, то приложение показывает ограничение скорости на участках дорог около стационарных постов ГАИ и камер.
  • Если включен режим: радар детектор, то приложение показывает ограничение скорости на участках дорог около переносных камер а так же мест дислокации патрулей ДПС (если ограничение скорости внесено пользователями).
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