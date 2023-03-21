ДПС Детектор - приложение, благодаря которому можно контролировать свою среднюю скорость в автоматическом режиме, между такими камерами как: Автодория, Автоураган и др. Присутствует возможность отмечать на карте местоположение переносных камер и постов ДПС, а так же видеть их расположение отмеченное другими пользователями приложения.

Дополнительно можно отмечать на карте такие дорожные события как ДТП, патруль ГАИ, ремонт дороги, весовой контроль и при необходимости просить о помощи других пользователей приложения.

Основные преимущества приложения ДПС Детектор (Антирадар ГАИ):