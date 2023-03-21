ДПС Детектор для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|M.I.R.
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,81 Мб
ДПС Детектор - приложение, благодаря которому можно контролировать свою среднюю скорость в автоматическом режиме, между такими камерами как: Автодория, Автоураган и др. Присутствует возможность отмечать на карте местоположение переносных камер и постов ДПС, а так же видеть их расположение отмеченное другими пользователями приложения.
Дополнительно можно отмечать на карте такие дорожные события как ДТП, патруль ГАИ, ремонт дороги, весовой контроль и при необходимости просить о помощи других пользователей приложения.
Основные преимущества приложения ДПС Детектор (Антирадар ГАИ):
- Показывает стационарные камеры, переносные камеры, переносной радар и посты ДПС (если их отметили другие пользователи).
- Отображает пробки.
- Работает как Радар Детектор.
- Работает как GPS спидометр, отображая вашу скорость.
- Если включен режим: антирадар, то приложение показывает ограничение скорости на участках дорог около стационарных постов ГАИ и камер.
- Если включен режим: радар детектор, то приложение показывает ограничение скорости на участках дорог около переносных камер а так же мест дислокации патрулей ДПС (если ограничение скорости внесено пользователями).
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