Voice Changer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,19 Мб
Voice Changer - программа, позволяющая пользователям применять различные эффекты к звуковым файлам. Пользователям предоставляется интуитивно понятный интерфейс для изменения аудиофайлов. Можно импортировать любой аудиофайл в программу, затем выбрать эффект, воспроизвести созданный звук и, наконец, экспортировать его в формат .MP3 или .WAV.
После того как вы выберете трек, появится большой выбор эффектов. Хотя название программы подразумевает, что вы можете использовать только голосовые записи, стоит отметить, что совместимы любые аудиофайлы, даже музыка. Прежде чем начать использовать Vovsoft Voice Changer, вам нужно выбрать дорожку, которую вы хотите улучшить или изменить. Имея под рукой запись, вы можете открыть панель специальных эффектов. Выбрав нужный, вы можете воспроизвести его, чтобы проверить, как он звучит, на случай, если захотите попробовать что-то другое.
Открыв настройки "Custom", вы можете поиграть с элементами, чтобы изменить выходной сигнал, благодаря чему можно найти уникальное звучание для вашего голоса или трека, которое еще никто не создал.
Наконец, вам нужно будет сохранить файл, чтобы не потерять его. Варианты экспорта - .WAV и .MP3. Vovsoft Voice Changer идеально подходит, если вы хотите добавить несколько крутых звуковых эффектов и фильтров к своему голосу и трекам, особенно для стриминга на Twitch или YouTube. Хотя вы можете использовать его только после завершения записи, а не в прямом эфире, в вашем распоряжении несколько вариантов редактирования.
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