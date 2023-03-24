AR Ruler App - приложение, которое использует технологию дополненной реальности (AR) для измерения различных предметов с помощью камеры вашего смартфона. Достаточно просто нацелиться на обнаруженную горизонтальную плоскость и начать измерения.

Измерения получаемые с помощью ARuler являются приблизительными, но достаточно точными в большинстве бытовых ситуаций. Для увеличения точности можно проводить три и более измерений подряд, используя затем усреднённое значение.

Возможности AR Ruler App: