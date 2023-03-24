AR Ruler App для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,34 Мб
AR Ruler App скриншот № 2
AR Ruler App скриншот № 3
AR Ruler App скриншот № 4

AR Ruler App - приложение, которое использует технологию дополненной реальности (AR) для измерения различных предметов с помощью камеры вашего смартфона. Достаточно просто нацелиться на обнаруженную горизонтальную плоскость и начать измерения.

Измерения получаемые с помощью ARuler являются приблизительными, но достаточно точными в большинстве бытовых ситуаций. Для увеличения точности можно проводить три и более измерений подряд, используя затем усреднённое значение.

Возможности AR Ruler App:

  • Измерение линейных размеров в см, м, мм или дюймах.
  • Измерение расстояния от камеры устройства до точки на плоскости в пространстве.
  • Измерение углов на 3D плоскостях.
  • Автоматическое вычисление площади и периметра.
  • Позволяет измерять размер трехмерных объектов. Нарисуйте периметр измеряемого объекта и отрегулируйте положение верхней плоскости, перемещая прицел вверх или вниз.
  • Расчёт длины пути проделанного смартфоном.
  • Измерений высоты относительно распознанной поверхности.
  • Точные измерения для небольших объектов прямо на экране смартфона.
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