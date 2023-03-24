AR Ruler App для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Grymala
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,34 Мб
AR Ruler App - приложение, которое использует технологию дополненной реальности (AR) для измерения различных предметов с помощью камеры вашего смартфона. Достаточно просто нацелиться на обнаруженную горизонтальную плоскость и начать измерения.
Измерения получаемые с помощью ARuler являются приблизительными, но достаточно точными в большинстве бытовых ситуаций. Для увеличения точности можно проводить три и более измерений подряд, используя затем усреднённое значение.
Возможности AR Ruler App:
- Измерение линейных размеров в см, м, мм или дюймах.
- Измерение расстояния от камеры устройства до точки на плоскости в пространстве.
- Измерение углов на 3D плоскостях.
- Автоматическое вычисление площади и периметра.
- Позволяет измерять размер трехмерных объектов. Нарисуйте периметр измеряемого объекта и отрегулируйте положение верхней плоскости, перемещая прицел вверх или вниз.
- Расчёт длины пути проделанного смартфоном.
- Измерений высоты относительно распознанной поверхности.
- Точные измерения для небольших объектов прямо на экране смартфона.
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Admin
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