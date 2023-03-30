Times Table для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BrainSoft Apps
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,11 Мб
Times Table - тренажер таблицы умножения, который поможет в игровой форме освоить таблицу умножения. Он поможет вам практиковаться в умножении и решать математические задачки. Подойдет как для детей, так и для взрослых.
Тренажёр имеет три режима: Режим тренировки, Режим обучения и Режим тестирования.
Преимущества Times Table:
- Простой и интуитивно понятный тренажер устного счета.
- Классный математический симулятор для детей и взрослых.
- Возможность тренировать таблицу умножения до 10, 20 и даже 30.
- Карточки с таблицей умножения от 1 до 30.
- Таблица шульте и математические хитрости.
- Выберите таблицу умножения, выучите, повторите и станьте королем математики.
- Интеллектуальная система повторов (посмотрите свои ошибки и попробуйте еще раз).
- Отображение правильных ответов на каждый вопрос.
- Лучшие детские обучающие игры для мальчиков и игры для девочек, а также для всей семьи.
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