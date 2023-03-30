Times Table - тренажер таблицы умножения, который поможет в игровой форме освоить таблицу умножения. Он поможет вам практиковаться в умножении и решать математические задачки. Подойдет как для детей, так и для взрослых.

Тренажёр имеет три режима: Режим тренировки, Режим обучения и Режим тестирования.

Преимущества Times Table: