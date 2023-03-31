Study Cards для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|StudyCardsTeam
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,44 Мб
Study Cards - это приложение, которое поможет вам выучить новый язык или улучшить свой словарный запас с помощью карточек и игр. Улучшите свой учебный процесс с помощью карточек: создайте свои собственные учебные наборы и выберите свой любимый способ запоминания карточек. Интервальное повторение поможет вам учиться эффективно. Приложение работает в автономном режиме и может использоваться на нескольких телефонах одновременно.
Присутствует возможность составить свой словарь с переводами и некоторыми примерами, ассоциативными изображениями и изучать свои слова с помощью 4 разных игр. Приложение также поддерживает перевод (на основе Yandex Dictionary API). В настоящее время наше приложение поддерживает 17 языков.
Приложение для изучения языка использует карточки для учащихся, чтобы они могли просматривать иностранные слова, фразы или предложения. Выбрав язык, который хотите выучить, вы пролистываете карточки и сортируете их как известные, неуверенные или неизвестные. Тогда алгоритм пространственного повторения позаботится о том, когда вам нужно будет повторять слова, чтобы правильно запомнить словарный запас.
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