Cryptomator - это полезное и эффективное программное обеспечение, которое призвано обеспечить дополнительную безопасность ваших облачных файлов, предоставляя быстрый способ их шифрования. Вы можете использовать Cryptomator для создания хранилищ в Dropbox, Google Drive или любой другой облачной системе хранения данных по вашему желанию, а также он может работать локально.

В принципе, работа с этой утилитой достаточно проста даже для самых неопытных пользователей. Просто создайте новое хранилище, выбрав путь к нему, назначьте кодовую фразу или пароль, и все: нет необходимости в учетных записях, защищенных ключах, настройке шифра, предоставлении доступа к облаку или других сложных процессах.

Cryptomator тщательно шифрует ваши файлы с помощью классического алгоритма AES, а ваши ключи, пароли и парольные фразы защищены от попыток перебора. Более того, вам не стоит беспокоиться о процессе синхронизации, поскольку приложение шифрует каждый файл отдельно, а это значит, что только файлы с изменениями будут загружены в облако.

В целом, Cryptomator - это удобный инструмент для шифрования облачных хранилищ. Помимо того, что эта утилита добавляет уровень защиты для ваших облачных файлов, она также является кроссплатформенной и особенно подходит для пользователей с небольшим опытом работы с компьютером.