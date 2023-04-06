Cryptomator для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:48,57 Мб
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Cryptomator - это полезное и эффективное программное обеспечение, которое призвано обеспечить дополнительную безопасность ваших облачных файлов, предоставляя быстрый способ их шифрования. Вы можете использовать Cryptomator для создания хранилищ в Dropbox, Google Drive или любой другой облачной системе хранения данных по вашему желанию, а также он может работать локально.

В принципе, работа с этой утилитой достаточно проста даже для самых неопытных пользователей. Просто создайте новое хранилище, выбрав путь к нему, назначьте кодовую фразу или пароль, и все: нет необходимости в учетных записях, защищенных ключах, настройке шифра, предоставлении доступа к облаку или других сложных процессах.

Cryptomator тщательно шифрует ваши файлы с помощью классического алгоритма AES, а ваши ключи, пароли и парольные фразы защищены от попыток перебора. Более того, вам не стоит беспокоиться о процессе синхронизации, поскольку приложение шифрует каждый файл отдельно, а это значит, что только файлы с изменениями будут загружены в облако.

В целом, Cryptomator - это удобный инструмент для шифрования облачных хранилищ. Помимо того, что эта утилита добавляет уровень защиты для ваших облачных файлов, она также является кроссплатформенной и особенно подходит для пользователей с небольшим опытом работы с компьютером.

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