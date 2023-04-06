Cryptomator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Skymatic GmbH
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48,57 Мб
Cryptomator - это полезное и эффективное программное обеспечение, которое призвано обеспечить дополнительную безопасность ваших облачных файлов, предоставляя быстрый способ их шифрования. Вы можете использовать Cryptomator для создания хранилищ в Dropbox, Google Drive или любой другой облачной системе хранения данных по вашему желанию, а также он может работать локально.
В принципе, работа с этой утилитой достаточно проста даже для самых неопытных пользователей. Просто создайте новое хранилище, выбрав путь к нему, назначьте кодовую фразу или пароль, и все: нет необходимости в учетных записях, защищенных ключах, настройке шифра, предоставлении доступа к облаку или других сложных процессах.
Cryptomator тщательно шифрует ваши файлы с помощью классического алгоритма AES, а ваши ключи, пароли и парольные фразы защищены от попыток перебора. Более того, вам не стоит беспокоиться о процессе синхронизации, поскольку приложение шифрует каждый файл отдельно, а это значит, что только файлы с изменениями будут загружены в облако.
В целом, Cryptomator - это удобный инструмент для шифрования облачных хранилищ. Помимо того, что эта утилита добавляет уровень защиты для ваших облачных файлов, она также является кроссплатформенной и особенно подходит для пользователей с небольшим опытом работы с компьютером.
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...
Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных...
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...
BestCrypt предотвращает непреднамеренную утечку данных за счет защиты пользовательских...
Отзывы о программе Cryptomator
Admin
Отзывов о программе Cryptomator 1.7.4 пока нет, можете добавить...