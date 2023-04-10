StableView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Shubhamai
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|33,1 Мб
StableView - это инновационное приложение, которое использует искусственный интеллект для отслеживания положения головы с помощью обычной веб-камеры.
Если вы хотите получить более захватывающие ощущения при использовании программ VR или симуляторов, то вам следует рассмотреть возможность использования программы отслеживания движения головы. Отслеживая движения головы, можно настроить перспективу виртуального мира таким образом, чтобы у вас создавалось более реалистичное впечатление, что вы находитесь там на самом деле.
Программа поставляется с удобным интерфейсом, где вы можете выбрать камеру и настроить такие параметры, как скорость, плавность или FPS. В зависимости от используемой камеры, вам, возможно, придется указать IP и порт, чтобы установить соединение. После этого просто нажмите кнопку "Пуск", и приложение сделает все остальное.
Инструмент полагается на искусственный интеллект, чтобы следить за движениями вашей головы и соответствующим образом корректировать окружающую среду, так что вы получите более реалистичный опыт. Стоит отметить, что вам не нужно слишком сложное оборудование, и встроенные камеры или старые модели работают так же хорошо.
По словам разработчика, вы можете синхронизировать инструмент с OpenTrack, чтобы запустить его с большинством современных симуляторов, включая, например, Microsoft Flight Simulator или Digital Combat Simulator. Наличие инструмента для отслеживания движений головы не только поможет вам сохранить ситуационную осведомленность, но и поможет уменьшить укачивание.
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