Smart App Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SmartWho
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,67 Мб
Smart App Manager - приложение, которое упрощает управление приложениями, установленными на устройствах Android. Программа использует отчеты об измерениях, системную информацию и бесплатно предоставляет дополнительные возможности.
Особенности Smart App Manager:
- Поиск приложений, функция сортировки (имя, дата установки, размер приложения).
- Множественное удаление приложений, поддержка резервного копирования.
- Список установленных приложений (предварительно загружаемые, чувствительные к установленным пользователем приложениям).
- Приложение предоставляет часто используемую информацию, разделенную по времени и дню недели.
- Область уведомлений обеспечивает быстрый доступ к приложению.
- Использование количества раз каждого приложения, доступного времени, данных, размера кэша и т. д.
- Обеспечивает возможность легкого переноса на телефон или SD-карту.
- Предоставляет информацию о неиспользуемом приложении на основе ваших отчетов об использовании приложения.
- Виджет на главном экране.
- Список исключенных из отчета об использовании приложений. Также вы можете добавить или удалить этот список.
- Множественный выбор, удаление и восстановление (переустановка).
- SD-карта обеспечивает функции резервного копирования и восстановления.
- Поддержка установки внешнего файла APK.
- Возможность проверить процессы системы Android. Также он поддерживает завершение задачи и прямой запуск приложения.
- Информация о батарее (температура: по Цельсию / по Фаренгейту, уровень, здоровье, состояние).
- Информация о памяти (ОЗУ) (всего, использовано, свободно).
- Системное хранилище.
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Admin
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