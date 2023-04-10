Smart App Manager для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,67 Мб
Smart App Manager скриншот № 2
Smart App Manager скриншот № 3
Smart App Manager скриншот № 4

Smart App Manager - приложение, которое упрощает управление приложениями, установленными на устройствах Android. Программа использует отчеты об измерениях, системную информацию и бесплатно предоставляет дополнительные возможности.

Особенности Smart App Manager:

  • Поиск приложений, функция сортировки (имя, дата установки, размер приложения).
  • Множественное удаление приложений, поддержка резервного копирования.
  • Список установленных приложений (предварительно загружаемые, чувствительные к установленным пользователем приложениям).
  • Приложение предоставляет часто используемую информацию, разделенную по времени и дню недели.
  • Область уведомлений обеспечивает быстрый доступ к приложению.
  • Использование количества раз каждого приложения, доступного времени, данных, размера кэша и т. д.
  • Обеспечивает возможность легкого переноса на телефон или SD-карту.
  • Предоставляет информацию о неиспользуемом приложении на основе ваших отчетов об использовании приложения.
  • Виджет на главном экране.
  • Список исключенных из отчета об использовании приложений. Также вы можете добавить или удалить этот список.
  • Множественный выбор, удаление и восстановление (переустановка).
  • SD-карта обеспечивает функции резервного копирования и восстановления.
  • Поддержка установки внешнего файла APK.
  • Возможность проверить процессы системы Android. Также он поддерживает завершение задачи и прямой запуск приложения.
  • Информация о батарее (температура: по Цельсию / по Фаренгейту, уровень, здоровье, состояние).
  • Информация о памяти (ОЗУ) (всего, использовано, свободно).
  • Системное хранилище.
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