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Cryptocurrency Balance Checker для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:31,18 Мб
Cryptocurrency Balance Checker скриншот № 1
Cryptocurrency Balance Checker скриншот № 2

Cryptocurrency Balance Checker - программа, которая поможет вам просмотреть текущую историю баланса любого криптовалютного кошелька BSV/BTC/USDT-TRC20. Вам нужно только подключение к Интернету и действующий адрес криптокошелька. Это безопасно, поскольку программа использует только общедоступные данные блокчейна, нет необходимости вводить логин и пароль. 

Особенности Cryptocurrency Balance Checker:

  • Поддерживает проверку баланса адреса USDT TRC20.
  • Поддерживает проверку баланса адреса BTC.
  • Поддерживает проверку баланса адреса BSV.
  • Простой в использовании, быстрый и безопасный инструмент.
  • Поддержка экспорта результатов в файл Excel.
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