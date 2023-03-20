ProgTV для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1800 руб.
Ограничение:21 день
Версия:2.21.06 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,84 Мб
ProgTV скриншот № 1
ProgTV скриншот № 2
ProgTV скриншот № 3
ProgTV скриншот № 4

ProgTV - простой проигрыватель для просмотра ТВ и прослушивания радио через Internet или локальную сеть. Поддерживается огромное количество источников, включая просмотр IPTV через HTTP/TS, через UDP-proxy или multicast, Internet TV/Радио, Torrent TV ссылки в M3U или других форматах списка DVB over IP и пр.

Присутствует поддержка Rodina TV, Kartina TV, OTT Club, Shura TV, Sovok TV (в том числе архив). Есть возможность использования в качестве клиента Windows версии ProgDVB для просмотра спутникового, кабельного или DVB-T ТВ.

Основные возможности ProgTV:

  • Одновременное использование нескольких списков каналов.
  • Список любимых каналов.
  • Поканальные настройки масштаба и соотношения сторон.
  • TimeShift.
  • Запись.
  • Субтитры.
  • Информация о канале.
  • Эквалайзер, AGC, спектр.
  • Папка для пользовательских лого каналов.
  • Управление эквалайзером.
  • И многое другое...
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