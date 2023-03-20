ProgTV для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1800 руб.
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|2.21.06 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ProgDVB Software
|Категории:
|другое - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,84 Мб
ProgTV - простой проигрыватель для просмотра ТВ и прослушивания радио через Internet или локальную сеть. Поддерживается огромное количество источников, включая просмотр IPTV через HTTP/TS, через UDP-proxy или multicast, Internet TV/Радио, Torrent TV ссылки в M3U или других форматах списка DVB over IP и пр.
Присутствует поддержка Rodina TV, Kartina TV, OTT Club, Shura TV, Sovok TV (в том числе архив). Есть возможность использования в качестве клиента Windows версии ProgDVB для просмотра спутникового, кабельного или DVB-T ТВ.
Основные возможности ProgTV:
- Одновременное использование нескольких списков каналов.
- Список любимых каналов.
- Поканальные настройки масштаба и соотношения сторон.
- TimeShift.
- Запись.
- Субтитры.
- Информация о канале.
- Эквалайзер, AGC, спектр.
- Папка для пользовательских лого каналов.
- Управление эквалайзером.
- И многое другое...
Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера...
Небольшая, бесплатная и простая в использовании десктопная программа, которая...
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое...
Программа удаленного доступа для Android и ПК, с помощью которого можно играть в компьютерные...
Web Browsers Traces Eraser 1.3.0.0
Web Browsers Traces Eraser - простая небольшая программа для очистки "следов посещений" браузера....
mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете...
Отзывы о программе ProgTV
Admin
Отзывов о программе ProgTV 2.21.06 пока нет, можете добавить...