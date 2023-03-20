ProgTV - простой проигрыватель для просмотра ТВ и прослушивания радио через Internet или локальную сеть. Поддерживается огромное количество источников, включая просмотр IPTV через HTTP/TS, через UDP-proxy или multicast, Internet TV/Радио, Torrent TV ссылки в M3U или других форматах списка DVB over IP и пр.

Присутствует поддержка Rodina TV, Kartina TV, OTT Club, Shura TV, Sovok TV (в том числе архив). Есть возможность использования в качестве клиента Windows версии ProgDVB для просмотра спутникового, кабельного или DVB-T ТВ.

Основные возможности ProgTV: