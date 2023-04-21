Mood Tracker Journal для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40,03 Мб
Mood Tracker Journal скриншот № 1
Mood Tracker Journal скриншот № 2
Mood Tracker Journal скриншот № 3
Mood Tracker Journal скриншот № 4

Mood Tracker Journal - журнал отслеживания настроения с простым интерфейсом. Пользователи могут добавлять записи в дневник или вопросы и выбирать показатели, чтобы составить картину своего дня. Приложение отправляет ежедневные уведомления, отображает ежемесячные графики настроения и предлагает широкие возможности настройки.

В главном окне приложения есть вкладка Вопрос дня, и Диаграмма настроения, показывающая, как пользователь чувствовал себя в течение недели, и раздел с ежедневными записями о настроении. Чтобы добавить новую запись, пользователь может нажать кнопку Plus и выбрать между добавлением новой записи в дневнике и новым вопросом. Приложение также предоставляет ярлык на ежемесячный календарь в левом верхнем углу главного окна для быстрого доступа к нему.

Каждая запись в дневнике включает набор показателей, которые пользователи могут выбрать, чтобы более точно нарисовать картину своего дня. Эти показатели включают позитивное или негативное душевное состояние, взаимодействие с друзьями или семьей, мысли, определенную музыкальную мелодию и даже фотографии. Пользователи также могут настроить набор вопросов в соответствии со своими предпочтениями.

Приложение ежедневно отправляет пользователям уведомления, спрашивая их о самочувствии и предлагая вопросы о здоровье, уходе за собой или эмоциях. Эта функция поощряет регулярное использование приложения и помогает пользователям не отвлекаться от работы с ним.

В окне Моя статистика отображаются ежемесячные графики настроения, которые показывают, как пользователи меняют свое настроение с течением времени. Эта функция может быть особенно полезна для людей, которые хотят отслеживать свой прогресс в течение длительного периода времени. Кроме того, приложение предлагает раздел Инструменты в нижней части экрана, содержащий ярлыки для Главная, Мой дневник, Вопросы и Моя статистика.

Чтобы сохранить конфиденциальность своих данных, пользователи могут ввести пароль в окне настроек. Приложение также позволяет создавать резервные копии данных, включать уведомления, менять язык или тему пользовательского интерфейса.

ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать SweatcoinSweatcoin 95.1

Мобильное Android-приложение, которое отслеживает ваши ежедневные передвижения на свежем...

скачать Huawei HealthHuawei Health 10.1.2.553

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

скачать Не курю!Не курю! 2.8.2

Не курю! - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое будет будет полезно пользователям решившим отказаться от табакокурения...

скачать ХрапЛабХрапЛаб 2.4.7

Простое приложение для мобильных Android-устройств, с помощью которого можно легко...

скачать Abs WorkoutAbs Workout 1.3.4

Бесплатное Android-приложение, позволяющее женщинам быстро привести тело в хорошую...

скачать MyTherapyMyTherapy 3.101.4

Мобильная напоминалка о приёме лекарств, которая поддерживает все виды лекарственных...

Отзывы о программе Mood Tracker Journal

Admin

Отзывов о программе Mood Tracker Journal 2.0.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв