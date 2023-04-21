Mood Tracker Journal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Reflexio Team
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40,03 Мб
Mood Tracker Journal - журнал отслеживания настроения с простым интерфейсом. Пользователи могут добавлять записи в дневник или вопросы и выбирать показатели, чтобы составить картину своего дня. Приложение отправляет ежедневные уведомления, отображает ежемесячные графики настроения и предлагает широкие возможности настройки.
В главном окне приложения есть вкладка Вопрос дня, и Диаграмма настроения, показывающая, как пользователь чувствовал себя в течение недели, и раздел с ежедневными записями о настроении. Чтобы добавить новую запись, пользователь может нажать кнопку Plus и выбрать между добавлением новой записи в дневнике и новым вопросом. Приложение также предоставляет ярлык на ежемесячный календарь в левом верхнем углу главного окна для быстрого доступа к нему.
Каждая запись в дневнике включает набор показателей, которые пользователи могут выбрать, чтобы более точно нарисовать картину своего дня. Эти показатели включают позитивное или негативное душевное состояние, взаимодействие с друзьями или семьей, мысли, определенную музыкальную мелодию и даже фотографии. Пользователи также могут настроить набор вопросов в соответствии со своими предпочтениями.
Приложение ежедневно отправляет пользователям уведомления, спрашивая их о самочувствии и предлагая вопросы о здоровье, уходе за собой или эмоциях. Эта функция поощряет регулярное использование приложения и помогает пользователям не отвлекаться от работы с ним.
В окне Моя статистика отображаются ежемесячные графики настроения, которые показывают, как пользователи меняют свое настроение с течением времени. Эта функция может быть особенно полезна для людей, которые хотят отслеживать свой прогресс в течение длительного периода времени. Кроме того, приложение предлагает раздел Инструменты в нижней части экрана, содержащий ярлыки для Главная, Мой дневник, Вопросы и Моя статистика.
Чтобы сохранить конфиденциальность своих данных, пользователи могут ввести пароль в окне настроек. Приложение также позволяет создавать резервные копии данных, включать уведомления, менять язык или тему пользовательского интерфейса.
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Admin
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