Mood Tracker Journal - журнал отслеживания настроения с простым интерфейсом. Пользователи могут добавлять записи в дневник или вопросы и выбирать показатели, чтобы составить картину своего дня. Приложение отправляет ежедневные уведомления, отображает ежемесячные графики настроения и предлагает широкие возможности настройки.

В главном окне приложения есть вкладка Вопрос дня, и Диаграмма настроения, показывающая, как пользователь чувствовал себя в течение недели, и раздел с ежедневными записями о настроении. Чтобы добавить новую запись, пользователь может нажать кнопку Plus и выбрать между добавлением новой записи в дневнике и новым вопросом. Приложение также предоставляет ярлык на ежемесячный календарь в левом верхнем углу главного окна для быстрого доступа к нему.

Каждая запись в дневнике включает набор показателей, которые пользователи могут выбрать, чтобы более точно нарисовать картину своего дня. Эти показатели включают позитивное или негативное душевное состояние, взаимодействие с друзьями или семьей, мысли, определенную музыкальную мелодию и даже фотографии. Пользователи также могут настроить набор вопросов в соответствии со своими предпочтениями.

Приложение ежедневно отправляет пользователям уведомления, спрашивая их о самочувствии и предлагая вопросы о здоровье, уходе за собой или эмоциях. Эта функция поощряет регулярное использование приложения и помогает пользователям не отвлекаться от работы с ним.

В окне Моя статистика отображаются ежемесячные графики настроения, которые показывают, как пользователи меняют свое настроение с течением времени. Эта функция может быть особенно полезна для людей, которые хотят отслеживать свой прогресс в течение длительного периода времени. Кроме того, приложение предлагает раздел Инструменты в нижней части экрана, содержащий ярлыки для Главная, Мой дневник, Вопросы и Моя статистика.

Чтобы сохранить конфиденциальность своих данных, пользователи могут ввести пароль в окне настроек. Приложение также позволяет создавать резервные копии данных, включать уведомления, менять язык или тему пользовательского интерфейса.