Replit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.30.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Replit
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,75 Мб
Replit - инструмент, благодаря которому можно легко создавать и запускать реальные проекты, приложения, игры и многое другое прямо с вашего телефона. Приложение поддерживает сотни языков программирования (такие как Python, Javascript, HTML и CSS, C++, C, Java, и многие другие) и фреймворков без дополнительной предварительной настройки.
С Replit вы можете быстро писать код и взаимодействовать с другими. Можно пригласить друзей для совместной работы над проектом или клонировать проекты других разработчиков, чтобы изменить их идеи по вашему усмотрению.
Когда вы пишите код проекта или приложения, он сразу же запускается на пользовательском домене, чтобы вы могли поделиться ссылкой со своими друзьями. Также Replit предлагает встроенный и абсолютно бесплатный хостинг. С помощью пользовательских доменов и хостинга, который вам не нужно предварительно настраивать, вы можете легко делиться своей работой с кем угодно и где угодно.
С помощью приложения Replit можно:
- Мгновенно разворачивать что угодно без предварительных настроек.
- Программировать вместе с другими разработчиками в многопользовательской среде в режиме реального времени.
- Писать на любом языке и использовать любой фреймворк.
- Клонировать и изменять проекты более чем 15 миллионов разработчиков программного обеспечения.
- Создавать пользовательские домены для любого из ваших проектов.
- Использовать replAuth для легкой настройки системы аутентификации для пользователей вашего проекта.
- Использовать ReplDB для быстрого развертывания баз данных для любого проекта.
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