Replit - инструмент, благодаря которому можно легко создавать и запускать реальные проекты, приложения, игры и многое другое прямо с вашего телефона. Приложение поддерживает сотни языков программирования (такие как Python, Javascript, HTML и CSS, C++, C, Java, и многие другие) и фреймворков без дополнительной предварительной настройки.

С Replit вы можете быстро писать код и взаимодействовать с другими. Можно пригласить друзей для совместной работы над проектом или клонировать проекты других разработчиков, чтобы изменить их идеи по вашему усмотрению.

Когда вы пишите код проекта или приложения, он сразу же запускается на пользовательском домене, чтобы вы могли поделиться ссылкой со своими друзьями. Также Replit предлагает встроенный и абсолютно бесплатный хостинг. С помощью пользовательских доменов и хостинга, который вам не нужно предварительно настраивать, вы можете легко делиться своей работой с кем угодно и где угодно.

С помощью приложения Replit можно: