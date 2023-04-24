Hallo - это эффективное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта для изучения более 30 языков посредством реальных разговоров с учителем ИИ. Практикуйте разговорную речь по 5 минут в день и освойте язык на беглом уровне.

Разработанный экспертами в области языков и любимый миллионами учащихся по всему миру, Hallo предоставляет вам научно подтвержденный метод улучшения навыков речи и восприятия на слух, практикуясь в любое время и в любом месте.

Особенности Hallo: