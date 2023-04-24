Hallo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hallo
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|170,61 Мб
Hallo - это эффективное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта для изучения более 30 языков посредством реальных разговоров с учителем ИИ. Практикуйте разговорную речь по 5 минут в день и освойте язык на беглом уровне.
Разработанный экспертами в области языков и любимый миллионами учащихся по всему миру, Hallo предоставляет вам научно подтвержденный метод улучшения навыков речи и восприятия на слух, практикуясь в любое время и в любом месте.
Особенности Hallo:
- Улучшите свои навыки общения с учителем ИИ, чтобы укрепить уверенность и стать беглым оратором!
- Благодаря использованию самых передовых языковых моделей, Hallo предоставляет вам инструменты, необходимые для изучения языков и возможности говорить на них наиболее эффективным способом.
- Отслеживайте свой прогресс. Работайте над достижением своих целей в изучении языка с наградами и достижениями, когда вы сделаете практику ежедневной привычкой.
- Сохраняйте мотивацию и получайте удовольствие, учась вместе с нашим глобальным сообществом.
- Практикуйтесь говорить по 5 минут в день и изучайте английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, корейский, японский, арабский, турецкий, голландский, датский, шведский, польский, греческий, норвежский, иврит, хорватский, чешский, финский, греческий, румынский, словацкий, турецкий и украинский.
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