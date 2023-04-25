Alternate FTP - бесплатная программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой простой в использовании FTP-клиент. Приложение позволяет отображать и манипулировать содержимым FTP-сервера. Она предлагает возможность загружать и скачивать файлы и полные структуры папок, а также переименовывать или удалять файлы и папки.

С помощью этой программы можно выполнять все стандартные операции FTP, такие как загрузка или выгрузка содержимого, а также переименование и удаление файлов - если это поддерживается сервером. Программа имеет интуитивно понятную многокадровую настройку, в которой все файлы отображаются в древовидном виде для удобства доступа. Пользователи могут подключиться к серверу, указав IP-адрес или, в качестве альтернативы, его полное имя; можно также определить порт, который будет использоваться, и ввести учетные данные, если это требуется для FTP-соединения.

После подключения можно просматривать список данных, как это делается в любом файловом проводнике, а приложение автоматически отображает имя, тип и размер документа в заголовках соответствующих колонок. Настройки подключения (имя FTP-сервера, пользователь, пароль и порт) могут быть сохранены в файл и открыты снова для более быстрого восстановления подключения.

Инструмент позволяет создавать новые папки, хотя все операции, которые могут изменить сохраненные данные, требуют соответствующих разрешений от целевого сервера. Особенностью является возможность создания профилей, в которых хранятся все данные о соединениях, что избавляет от необходимости вводить адреса серверов и учетные данные вручную при каждом запуске программы. Также ведется журнал всех операций и могут быть выданы глобальные или локальные команды обновления.

Возможности Alternate FTP:

Возможность загружать и скачивать файлы и полные структуры папок.

Возможность переименовывать или удалять файлы и папки.

Настройки подключения (имя FTP-сервера, пользователь, пароль и порт) могут быть сохранены в файл.

Для работы приложения требуется .NET Framework 4.0.