Alternate HASH-Generator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.730 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|939 Кб
Alternate HASH-Generator - утилита, которая позволяет генерировать значение HASH, используя для этого различные алгоритмы. Добавить файл можно либо перетащив его в соответствующее поле, либо записав полный путь, либо положившись на встроенный диалог выбора. Пакетная обработка не поддерживается, поэтому за один раз можно обработать только один файл.
Alternate HASH Generator можно использовать для определения набора типов контрольных сумм. В выпадающем меню алгоритмов можно выбрать из MD2, MD4, MD5, нескольких вариантов SHA-1 и SHA-2, KECCAK в различных разрядах, AK, BKDR, DEK, DJB, ELF, JS, PJW, RS, а также SDBM.
При нажатии одной кнопки хэш-код мгновенно отображается в специальном поле, с возможностью отправки в буфер обмена. Кроме того, приложение может генерировать хэш в соответствии со строкой, которую нужно записать вручную.
Существует дополнительное поле ожидаемого значения, которое можно использовать для проверки состояния файла в разное время. Это поможет вам определить, был ли целевой файл изменен, но подсказка только указывает, идентичны ли хэш-коды или нет.
В общем, Alternate HASH Generator - это легкое приложение, которое оправдывает ожидания, предоставляя интуитивно понятный рабочий интерфейс для анализа файлов по хэш-значениям.
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