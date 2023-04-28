Alternate File Move - это удобная и эффективная программа, предназначенная для быстрого сравнения и синхронизации содержимого двух разных папок (ведущей и ведомой), позволяющая убедиться, что они содержат одинаковые данные.

Приложение имеет чистый и интуитивно понятный внешний вид, параметры его работы легко настраиваются из главного окна, поэтому вам не придется искать скрытые настройки или опции. Интерфейс Alternate File Move разделен на два раздела, Исходная папка и Папка назначения. Для начала необходимо указать точный путь к исходному и целевому каталогам, кнопка Analyze позволяет также отобразить их содержимое на отдельных панелях, чтобы их было легче сравнивать.

Прежде чем продолжить выполнение задачи Синхронизация, следует определить параметры операции, в частности, нужно ли добавить в папку назначения только недостающие файлы или заменить файлы с разными размерами или разными датами. Аналогично можно удалить из подчиненной папки те элементы, которые отсутствуют в главной папке. По желанию вы можете выбрать конкретные имена файлов или расширения, игнорируя все остальные документы. Наконец, вы можете нажать кнопку Выполнить, и операция будет выполнена в течение нескольких мгновений.

Подводя итог, можно сказать, что Alternate File Move - это простая, но полезная программа, которая поможет вам скопировать файлы из одного места в другое, поможет вам зеркально отобразить содержимое одной папки в другой и убедиться, что в обеих хранятся необходимые вам файлы.