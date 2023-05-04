4Easysoft iPhone Transfer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $25.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,31 Мб
4Easysoft iPhone Transfer скриншот № 1
4Easysoft iPhone Transfer скриншот № 2

4Easysoft iPhone Transfer - приложение позволит вам легко переносить и управлять различными данными iOS между вашим устройством iPhone и персональным компьютером. 4Easysoft iPhone Transfer поддерживает множество файлов, таких как история звонков, контакты, сообщения, заметки и записи календаря, а также медиафайлы - изображения, видео, аудиофайлы, плейлисты и многое другое.

Функциональность приложения обеспечивается с помощью ряда вкладок, которые предоставляют множество возможностей подключения и предварительного просмотра. Каждый тип файла рассматривается отдельно, а категории варьируются от медиаданных до сообщений, контактов и информации календаря.

Передача медиафайлов осуществляется с помощью встроенного помощника, а пользователи также могут просматривать выбранные элементы внутри приложения. Одновременно можно выбрать несколько записей, а экспорт осуществляется в другие форматы, что означает, что приложение также может служить минималистичным конвертером.

Особенности 4Easysoft iPhone Transfer:

  • Создание рингтонов для iPhone/iPad/iPod.
  • Функцию для преобразования HEIC в JPG/PNG без потери качества.
  • После переноса данных можно легко удалить ненужные файлы одним щелчком мыши. Таким образом, вы освободите больше места и ускорите работу iOS.
  • Возможность напрямую синхронизировать все видео и аудио на устройстве iOS или компьютере.
  • Возможность создавать резервные копии всех контактов и информации без потерь. Вы также можете добавлять и редактировать контакты на компьютере.
  • Сканирование и предварительный просмотр текстовых сообщений. Затем вы можете сохранить или удалить выбранные сообщения в соответствии с вашими потребностями.
  • И многое другое...
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Отзывы о программе 4Easysoft iPhone Transfer

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