4Easysoft iPhone Transfer - приложение позволит вам легко переносить и управлять различными данными iOS между вашим устройством iPhone и персональным компьютером. 4Easysoft iPhone Transfer поддерживает множество файлов, таких как история звонков, контакты, сообщения, заметки и записи календаря, а также медиафайлы - изображения, видео, аудиофайлы, плейлисты и многое другое.

Функциональность приложения обеспечивается с помощью ряда вкладок, которые предоставляют множество возможностей подключения и предварительного просмотра. Каждый тип файла рассматривается отдельно, а категории варьируются от медиаданных до сообщений, контактов и информации календаря.

Передача медиафайлов осуществляется с помощью встроенного помощника, а пользователи также могут просматривать выбранные элементы внутри приложения. Одновременно можно выбрать несколько записей, а экспорт осуществляется в другие форматы, что означает, что приложение также может служить минималистичным конвертером.

Особенности 4Easysoft iPhone Transfer: