Food Allergy & Symptom Tracker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:60,22 Мб
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Food Allergy & Symptom Tracker - это удобное Android-приложение для отслеживания пищевой аллергии и симптомов, разработанное для того, чтобы помочь людям с пищевой аллергией следить за потреблением пищи и сопутствующими симптомами.

В нижней части главной страницы находится раздел Инструменты, который обеспечивает быстрый доступ к различным разделам приложения, таким как пищевой дневник, дневник здоровья и настройки. Пользователи могут легко добавить новую запись, нажав на кнопку Plus, которая предлагает возможность регистрировать записи о питании или здоровье.

При регистрации записей о еде пользователи могут выбирать различные показатели и категории для отслеживания, включая пищевой дневник, время приема пищи, аллергии, ингредиенты, время и содержание, и даже сканер штрих-кода для удобства. Каждая запись является настраиваемой, что позволяет пользователям отслеживать конкретные детали о потреблении пищи и связанные с этим симптомы.

Аналогичным образом, раздел записей о здоровье предлагает широкий спектр показателей для отслеживания, таких как настроение, энергия, пищеварение, симптомы и многое другое. Пользователи могут выбирать различные уровни для отслеживания, такие как отличный, хороший, удовлетворительный или плохой, и настраивать каждую метрику в соответствии со своими потребностями.

В области календаря приложения представлен общий обзор питания пользователя с указанием даты каждой записи. Приложение позволяет пользователям выбирать продукты, которые они хотят попробовать или уже пробовали, что облегчает выявление потенциальных триггеров и отслеживание любых изменений в симптомах.

Кроме того, программа позволяет пользователям адаптировать приложение к своим конкретным потребностям. В разделе настроек можно включить уведомления, установить время и режим уведомлений, и даже день начала недели.

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