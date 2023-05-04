Food Allergy & Symptom Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CodeCandy Studio
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|60,22 Мб
Food Allergy & Symptom Tracker - это удобное Android-приложение для отслеживания пищевой аллергии и симптомов, разработанное для того, чтобы помочь людям с пищевой аллергией следить за потреблением пищи и сопутствующими симптомами.
В нижней части главной страницы находится раздел Инструменты, который обеспечивает быстрый доступ к различным разделам приложения, таким как пищевой дневник, дневник здоровья и настройки. Пользователи могут легко добавить новую запись, нажав на кнопку Plus, которая предлагает возможность регистрировать записи о питании или здоровье.
При регистрации записей о еде пользователи могут выбирать различные показатели и категории для отслеживания, включая пищевой дневник, время приема пищи, аллергии, ингредиенты, время и содержание, и даже сканер штрих-кода для удобства. Каждая запись является настраиваемой, что позволяет пользователям отслеживать конкретные детали о потреблении пищи и связанные с этим симптомы.
Аналогичным образом, раздел записей о здоровье предлагает широкий спектр показателей для отслеживания, таких как настроение, энергия, пищеварение, симптомы и многое другое. Пользователи могут выбирать различные уровни для отслеживания, такие как отличный, хороший, удовлетворительный или плохой, и настраивать каждую метрику в соответствии со своими потребностями.
В области календаря приложения представлен общий обзор питания пользователя с указанием даты каждой записи. Приложение позволяет пользователям выбирать продукты, которые они хотят попробовать или уже пробовали, что облегчает выявление потенциальных триггеров и отслеживание любых изменений в симптомах.
Кроме того, программа позволяет пользователям адаптировать приложение к своим конкретным потребностям. В разделе настроек можно включить уведомления, установить время и режим уведомлений, и даже день начала недели.
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Admin
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