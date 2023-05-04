Cronometer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cronometer Software Inc.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67,94 Мб
Cronometer - комплексное приложение для отслеживания продуктов питания и калорий, которое легко использовать для отслеживания вашей диеты и привычек к упражнениям. Включает в себя сканер штрих-кода, журнал продуктов питания, трекер макросов и обширную базу данных, содержащую более 1,2 миллиона проверенных продуктов. В вашем дневнике питания будет самая точная информация о всех макроэлементах, витаминах и минералах.
Особенности Cronometer:
- Быстрый и простой в использовании журнал пищевых продуктов и сканер штрих-кода для быстрой регистрации пищевых продуктов.
- Отслеживание и настройка всех макросов и до 84 витаминов и минералов.
- Большая база данных этикеток продуктов питания проверяется и обновляется ежедневно.
- Создание собственных рецептов для быстрого отслеживания продуктов питания.
- Фитнес-трекер с поддержкой сотен различных упражнений.
- Настраиваемая панель инструментов для персонализации в соответствии с вашими потребностями.
- Просмотр отчетов о питании за 7 дней, чтобы выявить недостатки в своем рационе.
- Приложение Wear OS: счетчик калорий, фитнес-трекер и макрос на циферблате.
- Интеграция с Google Fit и Samsung Health, Fitbit, Strava, Dexcom, Garmin, Oura, Whoop, Ketomojo и многие другие интеграции.
- Водный трекер.
- Напоминания о регистрации приемов пищи.
- Полная конфиденциальность и защита данных.
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