Cronometer - комплексное приложение для отслеживания продуктов питания и калорий, которое легко использовать для отслеживания вашей диеты и привычек к упражнениям. Включает в себя сканер штрих-кода, журнал продуктов питания, трекер макросов и обширную базу данных, содержащую более 1,2 миллиона проверенных продуктов. В вашем дневнике питания будет самая точная информация о всех макроэлементах, витаминах и минералах.

Особенности Cronometer: