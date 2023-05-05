Pain Log - приложение, которое помогает людям с хронической болью записывать свои симптомы, включая тип, продолжительность и интенсивность приступов боли, принимаемые лекарства и используемые методы для ее облегчения.

Главное окно приложения позволяет пользователю добавить новый приступ боли или просмотреть уже существующие. Удобный интерфейс отображает набор из 11 вопросов, которые охватывают различные аспекты болевого эпизода, такие как тип боли, ее продолжительность, интенсивность, принимаемые лекарства и используемые методы облегчения. Пользователь также может сделать дополнительные примечания для уточнения контекста или деталей.

В области Инструменты доступны ярлыки главного окна, окна Обзор, Статистика и Профиль. В окне Обзор представлен удобный для чтения список всех записанных эпизодов боли. Пользователь может просмотреть детали каждой записи, включая дату, тип, продолжительность и интенсивность болевого эпизода. При необходимости пользователь может отредактировать или удалить запись.

В окне Статистика пользователь может просмотреть записанные эпизоды боли за различные периоды. Пользователь может выбрать последние 24 часа, 7 дней, 90 дней или любой пользовательский диапазон.

Окно Статистика может помочь пользователю выявить закономерности или триггеры, что может быть полезно при консультации с медицинским работником. Окно Профиль позволяет пользователю обновлять информацию в любое время и предоставляет контекст для поставщика медицинских услуг.

Pain Log предоставляет функцию экспорта данных, которая позволяет пользователю экспортировать записанные данные в PDF-файл, что облегчает обмен информацией с лечащим врачом. Эта функция помогает пользователю сэкономить время и усилия при обращении за медицинской помощью.