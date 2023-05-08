Gronda - приложение для Android, которое упрощает процесс поиска и создания вкусных блюд. При открытии приложения пользователи проходят короткий тест, который помогает персонализировать рекомендации по рецептам.

В главном окне приложения представлены различные области выбора, включая подписки на других людей, создание рецептов за неделю и популярные категории блюд. Однако особенно выделяется раздел создания рецептов. С помощью Gronda пользователи могут получить доступ к подробной информации об ингредиентах, этапах приготовления, уровне сложности, рекомендуемом времени и многом другом.

Кроме того, пользователи могут делиться своими результатами с создателями рецептов с помощью изображений или видео и участвовать в беседах через окно чата. Уникальным аспектом Gronda является возможность создавать собственные коллекции рецептов и делиться ими с сообществом или делать их приватными.

Окно поиска включает в себя Творения, где пользователи могут найти новые рецепты на основе категорий и рекомендаций сообщества, Люди, где перечислены 10 лучших шеф-поваров, за которыми нужно следить еженедельно, и Рестораны, где представлены предложения ресторанов по городам и гиды Мишлен.

Gronda позволяет настраивать приложение через окно настроек. Здесь пользователи могут включить push-уведомления для различных событий приложения, установить уровень конфиденциальности, изменить язык пользовательского интерфейса и даже включить автоперевод для рецептов.

В целом, Gronda - это комплексное приложение, которое предоставляет пользователям инструменты для улучшения их кулинарных навыков. Будь то опытный или начинающий кулинар, раздел создания рецептов и удобный интерфейс приложения позволяют легко объединиться с сообществом единомышленников и открыть для себя новые и вкусные блюда.