Gronda для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.38.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gronda GmbH
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64,01 Мб
Gronda - приложение для Android, которое упрощает процесс поиска и создания вкусных блюд. При открытии приложения пользователи проходят короткий тест, который помогает персонализировать рекомендации по рецептам.
В главном окне приложения представлены различные области выбора, включая подписки на других людей, создание рецептов за неделю и популярные категории блюд. Однако особенно выделяется раздел создания рецептов. С помощью Gronda пользователи могут получить доступ к подробной информации об ингредиентах, этапах приготовления, уровне сложности, рекомендуемом времени и многом другом.
Кроме того, пользователи могут делиться своими результатами с создателями рецептов с помощью изображений или видео и участвовать в беседах через окно чата. Уникальным аспектом Gronda является возможность создавать собственные коллекции рецептов и делиться ими с сообществом или делать их приватными.
Окно поиска включает в себя Творения, где пользователи могут найти новые рецепты на основе категорий и рекомендаций сообщества, Люди, где перечислены 10 лучших шеф-поваров, за которыми нужно следить еженедельно, и Рестораны, где представлены предложения ресторанов по городам и гиды Мишлен.
Gronda позволяет настраивать приложение через окно настроек. Здесь пользователи могут включить push-уведомления для различных событий приложения, установить уровень конфиденциальности, изменить язык пользовательского интерфейса и даже включить автоперевод для рецептов.
В целом, Gronda - это комплексное приложение, которое предоставляет пользователям инструменты для улучшения их кулинарных навыков. Будь то опытный или начинающий кулинар, раздел создания рецептов и удобный интерфейс приложения позволяют легко объединиться с сообществом единомышленников и открыть для себя новые и вкусные блюда.
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