Gronda для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.38.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:64,01 Мб
Gronda скриншот № 1
Gronda скриншот № 2
Gronda скриншот № 3
Gronda скриншот № 4

Gronda - приложение для Android, которое упрощает процесс поиска и создания вкусных блюд. При открытии приложения пользователи проходят короткий тест, который помогает персонализировать рекомендации по рецептам.

В главном окне приложения представлены различные области выбора, включая подписки на других людей, создание рецептов за неделю и популярные категории блюд. Однако особенно выделяется раздел создания рецептов. С помощью Gronda пользователи могут получить доступ к подробной информации об ингредиентах, этапах приготовления, уровне сложности, рекомендуемом времени и многом другом.

Кроме того, пользователи могут делиться своими результатами с создателями рецептов с помощью изображений или видео и участвовать в беседах через окно чата. Уникальным аспектом Gronda является возможность создавать собственные коллекции рецептов и делиться ими с сообществом или делать их приватными.

Окно поиска включает в себя Творения, где пользователи могут найти новые рецепты на основе категорий и рекомендаций сообщества, Люди, где перечислены 10 лучших шеф-поваров, за которыми нужно следить еженедельно, и Рестораны, где представлены предложения ресторанов по городам и гиды Мишлен.

Gronda позволяет настраивать приложение через окно настроек. Здесь пользователи могут включить push-уведомления для различных событий приложения, установить уровень конфиденциальности, изменить язык пользовательского интерфейса и даже включить автоперевод для рецептов.

В целом, Gronda - это комплексное приложение, которое предоставляет пользователям инструменты для улучшения их кулинарных навыков. Будь то опытный или начинающий кулинар, раздел создания рецептов и удобный интерфейс приложения позволяют легко объединиться с сообществом единомышленников и открыть для себя новые и вкусные блюда.

ТОП-сегодня раздела "Кулинария, напитки"
 

скачать Рецепты суповРецепты супов 1.13

Бесплатное Android-приложение, представляющее собой сборник рецептов супов на любой вкус и...

скачать АТБ-маркетАТБ-маркет 5.2.0

Украинская продуктовая сеть супермаркетов АТБ предлагает ознакомиться с ассортиментом,...

скачать Диетические рецептыДиетические рецепты 6.25

Удобное приложение по рецептам по Вашему настроению. Присутствует возможность...

скачать inMyCellarinMyCellar 2020.10.22

inMyCellar - каталог различных настоек, вин, пива и других напитков, которые хранятся в вашем...

скачать UntappdUntappd 4.0.31

Настоящая пивная социальная сеть для всех любителей пива. Хотите знать, что пьют ваши...

скачать Блюда из картофеляБлюда из картофеля 1.21

Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой список...

Отзывы о программе Gronda

Admin

Отзывов о программе Gronda 6.38.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв