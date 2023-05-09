PlugShare для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,51 Мб
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PlugShare - приложение для Android, которое предоставляет полную карту станций зарядки электромобилей (EV), а также зарядных устройств Tesla поблизости от вашего текущего местоположения. Приложение имеет функцию персонализированной учетной записи, которая требует от вас регистрации с указанием адреса электронной почты и данных EV, чтобы пользоваться всеми функциями приложения. После создания учетной записи вы сможете получить доступ к своим регистрациям, закладкам и истории посещений зарядных станций EV.

В окне карты приложения отображаются все зарядные станции EV вокруг вас, включая бесплатные, платные или зарезервированные. Вы можете просмотреть местоположение, парковочные места и доступные удобства каждой зарядной станции.

Кроме того, вы можете увидеть тип штекеров, доступных на каждой станции, чтобы знать, какую станцию следует посетить в зависимости от требований к штекерам вашего EV. PlugShare является кросс-платформенным, с веб-приложением, позволяющим создавать поездки, которые синхронизируются с приложением для Android. Приложение также позволяет вам поделиться своим домашним разъемом для зарядки EV с другими пользователями EV через приложение. Вы можете просматривать историю зарядки, управлять способами оплаты и наблюдать за активностью других пользователей приложения.

Интересной особенностью приложения является таблица лидеров, в которой можно увидеть участников сообщества, внесших наибольший вклад. Таблица лидеров мотивирует пользователей вносить свой вклад в приложение, предоставляя обновления, рейтинги и фотографии зарядных станций. Эта функция также гарантирует, что приложение всегда будет содержать самую свежую информацию о зарядных станциях.

PlugShare также включает в себя страницу магазина под названием PlugShare Store, где можно приобрести решения для домашней зарядки, такие как зарядные устройства EV и аксессуары. Магазин позволяет пользователям приобрести высококачественные решения для домашней зарядки, которые облегчают зарядку EV в домашних условиях.

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