FizzUp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FizzUp
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|103,51 Мб
FizzUp - приложение для фитнес-тренировок, которое предлагает множество функций, помогающих пользователям достичь своих целей. Благодаря персонализированным планам тренировок, обширной библиотеке упражнений и рецептам диетических блюд, это приложение является идеальным выбором для любителей фитнеса, желающих улучшить свое физическое здоровье и общее самочувствие.
Чтобы начать тренировку, пользователь может выбрать, с тренером или без него, выполнить разминочное упражнение и следовать инструкциям на экране. Во время тренировки можно нажать кнопку Упражнения в левом нижнем углу, чтобы отобразить список оставшихся упражнений. Они также могут выбрать другие тренировки из разных категорий или принять участие в соревнованиях.
Окно Train - это основной экран, где пользователи могут найти свой план тренировок, упражнения или отдельные тренировки, разбитые на категории: силовые, сложные, кардио, растяжка или йога. Упражнения сопровождаются инструкциями на экране, и пользователи могут выбрать голосового помощника, который будет сопровождать их на протяжении всей тренировки.
В окне проводника пользователи могут изучить различные программы, такие как потеря веса, наращивание мышечной массы, приведение себя в форму и другие. Можно просматривать программы, читать их описания и выбирать те, которые соответствуют их фитнес-целям.
В окне Рецепты представлен широкий выбор категорий блюд для завтрака, обеда, ужина и закусок, которые соответствуют фитнес-целям пользователя. Пользователи могут просматривать рецепты и выбирать наиболее понравившиеся. Каждый рецепт содержит список ингредиентов, время приготовления и информацию о питании.
В окне Профили есть календарь, в котором пользователи могут выбрать даты тренировок, раздел отчета о проделанной работе, заработанные значки, виды деятельности и любимые программы. Пользователи могут отслеживать свой прогресс, зарабатывать значки и отмечать любимые программы для легкого доступа.
В разделе Настройки пользователи могут настроить различные аспекты программы, такие как оборудование и звуковые опции, чтобы создать более персонализированные тренировки.
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Admin
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