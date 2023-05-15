EximiousSoft GIF Creator - это программа, позволяющая легко создавать GIF-анимации. Присутствует возможность создать пустой кадр, дублировать кадр, добавить кадры из изображений, изменить их порядок или расположить их в анимации.

Можно использовать основные инструменты редактирования изображений, такие как прямоугольник, лассо или волшебная палочка выделения, изменять размер и поворачивать изображения, а также добавлять объекты изображения, символы и текст.

Кроме того, вы можете использовать карандаш, ластик, заливку и выбор цвета, рисовать прямоугольник, эллипс или многоугольник, а также увеличивать и уменьшать масштаб изображения. Можно легко установить уровень прозрачности изображения, добавить тень и применить эффекты (например, затухание, переворачивание страницы, поворот, масштабирование, вращение 3D).

Кроме того, вы можете оптимизировать GIF-анимацию (например, задать интенсивность и цвета) и просмотреть ее в веб-браузере, изменить размер анимации и холста, экспортировать кадры изображения и экспортировать анимацию в HTML и др.

В целом, EximiousSoft GIF Creator - очень хорошая программа для создания и оформления GIF-анимации, и ее без проблем сможет освоить любой пользователь.