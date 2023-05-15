EximiousSoft GIF Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.50 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,13 Мб
EximiousSoft GIF Creator - это программа, позволяющая легко создавать GIF-анимации. Присутствует возможность создать пустой кадр, дублировать кадр, добавить кадры из изображений, изменить их порядок или расположить их в анимации.
Можно использовать основные инструменты редактирования изображений, такие как прямоугольник, лассо или волшебная палочка выделения, изменять размер и поворачивать изображения, а также добавлять объекты изображения, символы и текст.
Кроме того, вы можете использовать карандаш, ластик, заливку и выбор цвета, рисовать прямоугольник, эллипс или многоугольник, а также увеличивать и уменьшать масштаб изображения. Можно легко установить уровень прозрачности изображения, добавить тень и применить эффекты (например, затухание, переворачивание страницы, поворот, масштабирование, вращение 3D).
Кроме того, вы можете оптимизировать GIF-анимацию (например, задать интенсивность и цвета) и просмотреть ее в веб-браузере, изменить размер анимации и холста, экспортировать кадры изображения и экспортировать анимацию в HTML и др.
В целом, EximiousSoft GIF Creator - очень хорошая программа для создания и оформления GIF-анимации, и ее без проблем сможет освоить любой пользователь.
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