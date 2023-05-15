EximiousSoft GIF Creator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:7.50 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,13 Мб
EximiousSoft GIF Creator скриншот № 1

EximiousSoft GIF Creator - это программа, позволяющая легко создавать GIF-анимации. Присутствует возможность создать пустой кадр, дублировать кадр, добавить кадры из изображений, изменить их порядок или расположить их в анимации.

Можно использовать основные инструменты редактирования изображений, такие как прямоугольник, лассо или волшебная палочка выделения, изменять размер и поворачивать изображения, а также добавлять объекты изображения, символы и текст.

Кроме того, вы можете использовать карандаш, ластик, заливку и выбор цвета, рисовать прямоугольник, эллипс или многоугольник, а также увеличивать и уменьшать масштаб изображения. Можно легко установить уровень прозрачности изображения, добавить тень и применить эффекты (например, затухание, переворачивание страницы, поворот, масштабирование, вращение 3D).

Кроме того, вы можете оптимизировать GIF-анимацию (например, задать интенсивность и цвета) и просмотреть ее в веб-браузере, изменить размер анимации и холста, экспортировать кадры изображения и экспортировать анимацию в HTML и др.

В целом, EximiousSoft GIF Creator - очень хорошая программа для создания и оформления GIF-анимации, и ее без проблем сможет освоить любой пользователь.

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Отзывы о программе EximiousSoft GIF Creator

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